Плотина Троицкой ГРЭС готова к пропуску паводковых вод

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» (Челябинская область) завершена подготовка к весеннему паводку. Предпаводковое снижение уровня воды в водохранилище начнется 27 марта.

По прогнозам метеорологов, в этом году пик весеннего половодья придется на вторую декаду апреля. Максимальный приток воды в этот период составит 250 кубометров в секунду, что значительно меньше среднего многолетнего показателя.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, мероприятия, призванные обеспечить надёжную работу Троицкой ГРЭС в период половодья, реализованы в полном объеме. Проведена замена затвора плотины, ревизия и ремонт оборудования гидросооружения: кранов, грузозахватных устройств, дренажных насосов, водосбросных задвижек. Осуществлено контрольное маневрирование затворами, утвержден график работы водохранилища, подготовлена необходимая техника и спасательные средства. Сформированы бригады, которые в случае необходимости готовы приступить к аварийно-спасательным и восстановительным работам.

На период половодья установлено круглосуточное дежурство персонала на плотине и наблюдение за уровнем воды в водохранилище.