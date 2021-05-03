По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы

По дорогам Челябинска сегодня, третьего мая, курсирует трамвай Победы. В понедельник праздничный вагон можно встретить на маршруте №22.

Отметим, акцию «Трамвай Победы» запустил ЧелябГЭТ в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня первый день работы празднично оформленного вагона.

К слову, у трамвая Победы есть даже своя группа в ВКонтакте, где публикуются его фотографии и расписание. Вот график работы вагона третьего мая:

Напомним, ярко-красный вагон, на котором изображены белые голуби (символы мира) и Георгиевская лента, будет перевозить пассажиров с третьего по десятого мая – работать трамвай будет на разных городских маршрутах.

Организаторы акции приглашают всех желающих прокатиться в особенной атмосфере воспользоваться этой возможностью и сесть в 22-й.