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По требованию прокуратуры в Златоусте объявили аукцион по содержанию бездомных животных

Общество
Сегодня, 19:18
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) потребовала принять меры по организации отлова бездомных животных на территории города. Это произошло после того, как по дороге из школы получила травмы 6-летняя девочка, на которую напала бродячая собака.   

По поручению прокурора Челябинской области организована проверка исполнения законодательства при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Златоуста.

«Ранее на территории города деятельность по отлову бродячих животных осуществлялась в рамках заключенного муниципального контракта, срок исполнения которого истек в июле 2020 года. В настоящее время администрацией Златоуста объявлен аукцион по содержанию и учету бездомных животных», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратурой города в связи с непринятием мер по организации деятельности по отлову бездомных животных руководителю МКУ Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, в Челябинской области проводится проверка информации о травмах, причиненных 6-летней девочке бродячей собакой.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь, она проходит амбулаторное лечение», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
бездомные животные
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