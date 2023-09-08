08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
16.12.2022
Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
09.08.2021
В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023