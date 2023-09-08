По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку

В Челябинске следственные органы СКР проводят доследственную проверку по информации, опубликованной в соцмедиа, о непринятии надлежащих мер по расселению жильцов аварийного дома по адресу: улица Неймана, 26-А в Советском районе.

Как отмечают в СУ СКР по Челябинской области, в публикации сообщается, что должностные лица администрации города не принимают надлежащие меры по расселению разрушающегося дома.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».

«В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дата правовая оценка действиям должностных лиц», - отмечают в региональном следственном управлении СК России.