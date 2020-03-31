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Почта России все посылки принесет южноуральцам на дом

Общество
Сегодня, 16:26
Автор: 
Инна Шемаева

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты Почты России в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей.

Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним самостоятельно.

"Почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 рублей до 100. Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра Почты России 8-800-1-000-000", - сообщила официальный представитель Почты России Светлана Замятина.

Напомним, что Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что организация не может полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни.

"Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы. По 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами", -добавила Светлана Замятина.

После этого почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Автор: 
Инна Шемаева
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