Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников

Компания «ЛАНИТ-Урал», которая является исполнителем госконтракта по восстановлению остановок в Челябинске, ответила на претензии активистов Общероссийского народного фронта. Общественники обвинили подрядчика в срыве срока выполнения работ.

Компания «ЛАНИТ-Урал» является исполнителем муниципального госконтракта №19-75872Э ИКЗ №193745122790674480100100401144211244 на выполнение работ по восстановлению существующих автопавильонов на автобусных остановках территории города Челябинска по маршруту №3.

«Компания «ЛАНИТ-Урал» в строгом соответствии с требованиями договора выполняет все работы по восстановлению объектов автопавильонов, обозначенные в условиях муниципального контракта с Администрацией города Челябинск. Объекты автопавильонов по маршруту № 3 находятся в высокой стадии готовности. Большинство из них будут сданы заказчику в максимально короткие сроки», - говорится в официальном сообщении компании.

Также в «ЛАНИТ-Урал» отметили, что претензий по качеству работ и материалов в рамках муниципального контракта не поступало. Кроме того, компания приняла на себя обязательства по гарантийному обслуживанию всех остановочных комплексов маршрута № 3 на срок три года. Специалисты «ЛАНИТ-Урал» будут следить за сохранностью объектов и своевременно устранять все замечания к конструкциям и их внешнему виду.

Напомним, эксперты Народного фронта в Челябинской области изучили контракт на выполнение работ по установке новых остановок в столице Южного Урала и теперь настаивают на наказании для безответственного подрядчика ООО «ЛАНИТ-Урал», который не выполнил работы в срок. К тому же качество работ вызывает нарекания горожан.Согласно контракту, стоимость которого составила 35,5 миллиона рублей, подрядчик обязан был установить 50 остановочных павильонов в Челябинске до первого декабря. Активисты настаивают на жестком контроле качества и сроков при приемке всех работ. Вплоть до наложения штрафных санкций, предусмотренных контрактом, и расторжения контракта.

Отметим, что челябинцы жалуются на качество павильонов уже установленных в Челябинске. Так, на трамвайной остановке «поселок Першино» в Металлургическом районе новый комплекс стоит почти впритык к рельсам — их отделает шаг. Но этого мало: комплекс установлен «спиной» к рельсам. Также горожане возмущались, почему напротив педуниверситета, дорожники, не убрав старую остановку, установили новую. Нарекания горожан вызвала не только остановка на Алом поле. На улице Гагарина возле «Дома одежды установили новую остановку, да так, что ни инвалиды-колясочники, ни люди с детскими колясками уже здесь не пройдут. Расстояние до жилого дома составляет всего 70 сантиметров.