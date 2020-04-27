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«Подземелья» Челябинска скоро ждет ремонт

Общество
Сегодня, 17:17
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинским бизнесменам дали месяц, чтобы убрать торговые точки из подземных переходов на площади Революции, где в июне начнется ремонт.

Бизнесмены, у которых там располаются торговые точки, попросили власти Челябинска дать им месяц на продолжение работы. Чиновники пошли им навстречу и даже пообещали ответственным предпринимателям предоставить другие места для дальнейшего ведения бизнеса.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Что касается тех торговых объектов, которые располагались и располагаются в подземных переходах на площади Революции, то напомню, что июне у нас там должен начаться долгожданный ремонт. Сейчас мы проводим работу по освобождению данных площадей. Что касается бизнесменов, которые не имеют задолженностей по аренде, то нами принято решение, что им будут предоставлены места в городской схеме для размещения нестационарных торговых объектов и они смогут спокойно продолжить свою работу. Плюс к этому, мы идем навстречу бизнесу и даем месяц на освобождение площадей до 27 мая. Хотя мы всех предупреждали заранее», - сообщил Олег Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в прошлом году подземные переходы в Челябинске частично ремонтировались, но они не прошли контроль КУИЗО и вызывали нарекания у горожан. Ремонты подрядчиком были выполнены ненадлежащим образом и с нарушением сроков. Но тем не менее были приведены в порядок стены и потолок, сделана уборка, также были частично оштукатурены трещины и неровности, восстановлены ступени спуска, забетонирован пол.

В августе 2019 года пожилой мужчина упал в подземном переходе и скончался от полученных травм. С арендатором, который занимался текущим ремонтом перехода, администрацией Челябинска договор был расторгнут.

А арендатором этого подземного перехода являлась компания ООО «Лоция». Она аффилирована с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который после того, как стал народным избранником, активы фирмы передал в доверительное управление Татьяне Князевой. Эта компания и проводила текущий ремонт в подземке.

С ООО «Лоция» был заключен так называемый договор преференции. Согласно ему, в обязанности арендатора входит только текущий ремонт. Получается, что «Лоция» работала на себя, неплохо зарабатывая, эксплуатируя городское пространство за чисто символическую плату и не неся никакой ответственности за состояние 
По результатам проверки прокуратуры Челябинской области было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Челябинска и МАУ «Горсад имени Пушкина».

Им вменяется превышение должностных полномочий при передаче в аренду с преференциями подземных переходов на площади Революции ООО «Лоция», аффилированной с депутатом Государственной Думы Андреем Барышевым. Никаких правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества в аренду на основании муниципальной преференции у органа местного самоуправления и его дочернего учреждения не имелось. В результате с июня 2018 года по июль 2019 года МАУ «Горсад имени Пушкина» не получены доходы от аренды указанного имущества в размере 7,4 миллиона рублей.

22 июля Наталья Котова распорядилась принять кадровое решение в отношении руководителя МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольги Поповой, в ведении которой находились подземные переходы на площади Революции. В этот же день Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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