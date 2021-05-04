Поезд Победы прибыл в Магнитогорск

Поезд Победы на паровой тяге сегодня, четвертого мая, прибыл в Магнитогорск (Челябинская область). Его ведет за собой старинный паровоз ЛВ, олицетворяя связь прошлого с настоящим и будущим.

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Магнитогорск, Карталы и Челябинск торжественные мероприятия с прибытием ретро-поездов на паровой тяге.

Напомним, традиционно каждый год в преддверии великого праздника ЮУЖД ветераны путешествуют на ретро-поезде, вспоминают о боевых буднях, рассказывают молодым, на какой технике и какими усилиями ковалась Великая Победа. Перед отправкой проводится тожественный митинг, в котором принимают участие железнодорожники – ветераны войны и труженики тыла.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, из Магнитогорска ретро-поезд отправится в Карталы, Орск, Челябинск и Оренбург.

В Челябинске поезд Победы поведет за собой паровоз П-36, в Карталах – паровоз серии ЛВ, в Орске и Оренбурге – паровоз серии Л. В составе поезда будут «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

В Челябинске в период проведения праздничного мероприятия и до 17.00 по местному времени на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп). Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.

Кроме того, организаторы подарят гостям события праздничную программу: на территории музея железнодорожной техники развернутся полевая кухня и музыкальная площадка.

Все мероприятия будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, в прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в преддверии Дня Победы ретро-поезд не смог отправиться в путь.