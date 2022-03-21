Пограничное управление ФСБ контролирует вывоз продуктов и товаров из Челябинской области

Министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области напоминает об ограничениях вывоза из Российской Федерации отдельных видов товаров. Введен временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Постановления об этом еще 14 марта 2022 года подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме этого, как информирует пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, введен разрешительный порядок вывоза за пределы Российской Федерации на территорию государств-членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов сельскохозяйственной техники и частей к ней, отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих, отдельных видов промышленной продукции, отдельных видов телекоммуникационного оборудования, частей и материалов, отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему.

В связи с этим, пограничная служба предупреждает автоперевозчиков об увеличении времени проверки транспорта на пограничных переходах, что связано с изучением товаросопроводительных документов сотрудниками Пограничного управления и таможни, как следствие, требуется больше времени на проверку грузов, что следует учитывать при планировании перевозок.

Напомним, ранее челябинские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Общий вес продукции составил 1500 тонн.