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Фото: Светлана Кудрякова

Поход, босоножки и рисовая каша

Никогда, слышите, никогда до этого Наташа не ходила в поход. Ни в какой. А тут за два дня «до» позвонила Олька и бодро так сказала:

- Наташа, ты посмотри погода какая! Ты долго собираешься киснуть в одиночестве? Пойдем в поход! Сложностей никаких, идешь, по сторонам смотришь, красота. Собираемся 1 июня, как раз в День защиты детей, мы своих мелких берем развлечь. Жару обещают. Так что давай!

Наташа лежала на диване, смотрела в потолок, слушала восторженные рассказы Ольги и думала: идти или нет.

Честно говоря, это была 56 попытка Ольги вытащить девушку на природу. Все заканчивалось решительным отказом. Поэтому Оля и сегодня не особо верила в успех.

- А пошли, - неожиданно для обеих ответила Наташка.

Ошарашенная таким ответом, Ольга сказала, что взять с собой нужно было только самое необходимое, через 30 минут Никита, муж Оли, завезет рюкзак, туда всё надо будет сложить. Остальное — включая еду - Наташа получит на месте.

Наташа начала сборы. Совершенно не представляя, что нужно брать в поход, она растерянно ходила по комнатам.

- Окей, Гугл, что взять в поход, - психанула девушка и пошла на крайнюю меру. Не, ну а что? Если непонятно.

Ложка, кружка, тарелка, носки, штаны, еще носки, куртка, кофта, паста, щётка, расческа… Да сколько там всего нужно напихать? Но Наташа послушно слушала инструкции и складывала вещи в стопку.

Ровно через полчаса приехал Никита, привез рюкзак и почему-то нервно хихикал.

- Сюда все сложишь, тяжелое и объемное вниз, нужное и легкое наверх, - проинструктировал он. - И не забудь резиновые сапоги.

Какие сапоги, какие резиновые?? У Наташки их отродясь не было. Поэтому девушка хмыкнула и положила туфли.

***

Ровно в 8:00 первого июня группа уже собралась и направлялась к месту похода. Предстояли небольшой пеший переход, подъем в гору, ночёвка, небольшая прогулка и возвращение домой. Так обозначили план на старте. Поэтому Наташка успокоилась и ждала развлечений.

- Наташ, ты точно дойдешь в босоножках? - подошла к ней Ольга, держа в руках запасную пару кроссовок.

- Да конечно, Оль, я же мастер босоножьих бегов. Какие могут быть проблемы.

Ольга пожала плечами и отошла.

Поход начался.

Сначала всё шло неплохо, даже забавляло Наташу. Красивая природа, щебетание птиц, новые знакомства, шутки командира группы.

Но на седьмом километре девушка поняла, что с обувью погорячилась. Ноги были стерты в кровь, пальцы забиты еловыми иголками, ремешок начал отрываться.

Появилась мысль переобуться, но Ольга была занята детьми, поэтому Наташа не стала её отвлекать.

- Вы первый раз в походе? - к девушке подошел молодой человек. Он был в потертой горке и военных ботинках, в камуфляжного оттенка кепке и перчатках.

- Да, а что, очень заметно? - сконфуженно отозвалась Наташка.

- Ну как сказать, - загадочно улыбнулся молодой человек, - только если идти дальше, лучше вам найти кроссовки, штаны и отдать мне рюкзак.

Наташка, которая была в белых шортах, майке-разлетайке и уже упомянутых босоножках, чувствовала себя идиоткой. Только сейчас она обратила внимание на то, как одеты другие, — удобная обувь, защищенные ноги, комфортный верх.

Как раз был привал. И снова появилась Ольга.

- Наташ, ты как?

- Оль, давай кроссовки, пойду переобуюсь.

Ольга улыбнулась.

Перекус и небольшой отдых, новое обмундирование и перспектива отдать рюкзак незнакомцу ободрили Наташку. Ольга наконец отвлеклась от детей и шла рядом с ней. Девушки увлеченно болтали, и Наташка подумала о том, что все-таки не зря согласилась на эту авантюру.

***

Впереди был подъем в гору. Детей решили оставить внизу с Томой - спортивной девушкой с русыми волосами, которая за всё время дороги не проронила ни слова. Новичкам тоже рекомендовано было остаться. Так сказал командир - Иван - и выразительно посмотрел на Наташу. Девушка замялась, потупила глаза, но не решалась возразить.

- Ванич, да пусть идет, если что я страхую, - это был тот, в горке, имени которого Наташа до сих пор не знала.

- Хорошо, Влад, но ты сам вписался, - Иван махнул рукой и скомандовал подъём.

Сначала все шло хорошо, но через 10 минут Наташка не чувствовала ног, пот тёк градом по её лицу, футболка была мокрой и липла к телу. Дыхание сбилось, рюкзак тянул вниз. Она начала отставать от группы и готова была повернуть назад.

- Давай вещи, зачем ты их вообще наверх потащила, - неизвестно откуда появился довольный Влад.

- Так я думала надо. Иван вон с рюкзаком, Никита тоже, у Ольги вещи.

- Они несут камеры для съемки, у Ванича перекус. Да ладно, давай снимай, раз уж взяла, понесу.

Наташа отдала вещи и почувствовала облегчение. В компании с Владом идти было легче. Он шутил, рассказывал о себе и не давал девушке отстать. Оказалось, что Влад и Иван уже 15 лет сопровождают группы в походах. Влад просто жить не может в душных квартирах, и всё время, пока позволяет погода, походничает.

Он обходил все места в округе, знает массу мест, где нет людей и можно послушать тишину, он 134 раза поднимался на эту гору и варит самую лучшую рисовую кашу по утрам.

Наверху Наташа визжала от восторга. Ещё никогда она не видела такой красоты. Море из сосен, горные верхушки, скалистые подступы, ветер из свежести. Она сразу забыла обо всех неурядицах и радостно дергала Ольгу.

***

Спустились в 4 раза быстрее, чем поднялись. Начали готовиться к отбою. Наташа отправилась в палатку с Олей и её мелкими. Это было волнительно, так как девушка не представляла, как это - спать на земле! Легла, устроилась, выдохнула. Вроде ничего.

Закрыла глаза и улыбнулась - утром девушку ждала каша от Влада.

Автор: Светлана Кудрякова
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В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ

08.06.2023 10:42

Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства

08.06.2023 10:34

В Челябинске до первого октября отремонтируют дорогу на Яблочкина

08.06.2023 10:21

Что ждет челябинцев в День России: праздничные мероприятия в парках города

08.06.2023 09:58

Эксперты рекомендовали включить челябинскую плотину «Коммунар» в госреестр памятников РФ

08.06.2023 09:16

Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан

08.06.2023 08:31

В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»

08.06.2023 01:13

Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)

07.06.2023 21:15

СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино

07.06.2023 21:06

СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами

07.06.2023 18:51

В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров

07.06.2023 18:20

В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар

07.06.2023 17:49

В Челябинске закроют движение по улице Омской

07.06.2023 17:41

Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков

07.06.2023 17:19

В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России

07.06.2023 16:52

В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы

07.06.2023 16:41

Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей

07.06.2023 16:27

В четверг в Челябинской области – местами дожди и грозы

07.06.2023 16:16

Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству

07.06.2023 15:58

Избиратели Челябинской области смогут дистанционно проголосовать на выборах

07.06.2023 15:50

Суд не отпустил под домашний арест иностранцев, обвиняемых в убийстве челябинского подростка

07.06.2023 15:30

В Челябинской области утонула машина, водитель погиб

07.06.2023 14:51

Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске

07.06.2023 14:26

ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве

07.06.2023 14:08

Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура

07.06.2023 14:03

Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского

07.06.2023 13:52

Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов

07.06.2023 13:36

Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев

07.06.2023 13:28

Гинекологи ЧОКБ удалили гигантскую опухоль яичника пациентке из Аши

07.06.2023 13:01

В Троицке инспекторы ДПС оперативно ликвидировали возгорание

07.06.2023 12:48

Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области

07.06.2023 12:45

За качество песка в детских песочницах Челябинска спрашивать нужно с подрядчиков районных администраций

07.06.2023 12:41

На этнофест «Аркаим» приедет Петрушка из Питера

07.06.2023 12:35

Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост вице-губернатора

07.06.2023 12:30

Новое кадровое назначение в структуре правительства Челябинской области

07.06.2023 12:14

«Русская солонка» готова поразить челябинцев своим разнообразием

07.06.2023 12:02

Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы

07.06.2023 11:45

Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе

07.06.2023 11:34

ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года