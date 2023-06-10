Поход, босоножки и рисовая каша

Никогда, слышите, никогда до этого Наташа не ходила в поход. Ни в какой. А тут за два дня «до» позвонила Олька и бодро так сказала:

- Наташа, ты посмотри погода какая! Ты долго собираешься киснуть в одиночестве? Пойдем в поход! Сложностей никаких, идешь, по сторонам смотришь, красота. Собираемся 1 июня, как раз в День защиты детей, мы своих мелких берем развлечь. Жару обещают. Так что давай!

Наташа лежала на диване, смотрела в потолок, слушала восторженные рассказы Ольги и думала: идти или нет.

Честно говоря, это была 56 попытка Ольги вытащить девушку на природу. Все заканчивалось решительным отказом. Поэтому Оля и сегодня не особо верила в успех.

- А пошли, - неожиданно для обеих ответила Наташка.

Ошарашенная таким ответом, Ольга сказала, что взять с собой нужно было только самое необходимое, через 30 минут Никита, муж Оли, завезет рюкзак, туда всё надо будет сложить. Остальное — включая еду - Наташа получит на месте.

Наташа начала сборы. Совершенно не представляя, что нужно брать в поход, она растерянно ходила по комнатам.

- Окей, Гугл, что взять в поход, - психанула девушка и пошла на крайнюю меру. Не, ну а что? Если непонятно.

Ложка, кружка, тарелка, носки, штаны, еще носки, куртка, кофта, паста, щётка, расческа… Да сколько там всего нужно напихать? Но Наташа послушно слушала инструкции и складывала вещи в стопку.

Ровно через полчаса приехал Никита, привез рюкзак и почему-то нервно хихикал.

- Сюда все сложишь, тяжелое и объемное вниз, нужное и легкое наверх, - проинструктировал он. - И не забудь резиновые сапоги.

Какие сапоги, какие резиновые?? У Наташки их отродясь не было. Поэтому девушка хмыкнула и положила туфли.

***

Ровно в 8:00 первого июня группа уже собралась и направлялась к месту похода. Предстояли небольшой пеший переход, подъем в гору, ночёвка, небольшая прогулка и возвращение домой. Так обозначили план на старте. Поэтому Наташка успокоилась и ждала развлечений.

- Наташ, ты точно дойдешь в босоножках? - подошла к ней Ольга, держа в руках запасную пару кроссовок.

- Да конечно, Оль, я же мастер босоножьих бегов. Какие могут быть проблемы.

Ольга пожала плечами и отошла.

Поход начался.

Сначала всё шло неплохо, даже забавляло Наташу. Красивая природа, щебетание птиц, новые знакомства, шутки командира группы.

Но на седьмом километре девушка поняла, что с обувью погорячилась. Ноги были стерты в кровь, пальцы забиты еловыми иголками, ремешок начал отрываться.

Появилась мысль переобуться, но Ольга была занята детьми, поэтому Наташа не стала её отвлекать.

- Вы первый раз в походе? - к девушке подошел молодой человек. Он был в потертой горке и военных ботинках, в камуфляжного оттенка кепке и перчатках.

- Да, а что, очень заметно? - сконфуженно отозвалась Наташка.

- Ну как сказать, - загадочно улыбнулся молодой человек, - только если идти дальше, лучше вам найти кроссовки, штаны и отдать мне рюкзак.

Наташка, которая была в белых шортах, майке-разлетайке и уже упомянутых босоножках, чувствовала себя идиоткой. Только сейчас она обратила внимание на то, как одеты другие, — удобная обувь, защищенные ноги, комфортный верх.

Как раз был привал. И снова появилась Ольга.

- Наташ, ты как?

- Оль, давай кроссовки, пойду переобуюсь.

Ольга улыбнулась.

Перекус и небольшой отдых, новое обмундирование и перспектива отдать рюкзак незнакомцу ободрили Наташку. Ольга наконец отвлеклась от детей и шла рядом с ней. Девушки увлеченно болтали, и Наташка подумала о том, что все-таки не зря согласилась на эту авантюру.

***

Впереди был подъем в гору. Детей решили оставить внизу с Томой - спортивной девушкой с русыми волосами, которая за всё время дороги не проронила ни слова. Новичкам тоже рекомендовано было остаться. Так сказал командир - Иван - и выразительно посмотрел на Наташу. Девушка замялась, потупила глаза, но не решалась возразить.

- Ванич, да пусть идет, если что я страхую, - это был тот, в горке, имени которого Наташа до сих пор не знала.

- Хорошо, Влад, но ты сам вписался, - Иван махнул рукой и скомандовал подъём.

Сначала все шло хорошо, но через 10 минут Наташка не чувствовала ног, пот тёк градом по её лицу, футболка была мокрой и липла к телу. Дыхание сбилось, рюкзак тянул вниз. Она начала отставать от группы и готова была повернуть назад.

- Давай вещи, зачем ты их вообще наверх потащила, - неизвестно откуда появился довольный Влад.

- Так я думала надо. Иван вон с рюкзаком, Никита тоже, у Ольги вещи.

- Они несут камеры для съемки, у Ванича перекус. Да ладно, давай снимай, раз уж взяла, понесу.

Наташа отдала вещи и почувствовала облегчение. В компании с Владом идти было легче. Он шутил, рассказывал о себе и не давал девушке отстать. Оказалось, что Влад и Иван уже 15 лет сопровождают группы в походах. Влад просто жить не может в душных квартирах, и всё время, пока позволяет погода, походничает.

Он обходил все места в округе, знает массу мест, где нет людей и можно послушать тишину, он 134 раза поднимался на эту гору и варит самую лучшую рисовую кашу по утрам.

Наверху Наташа визжала от восторга. Ещё никогда она не видела такой красоты. Море из сосен, горные верхушки, скалистые подступы, ветер из свежести. Она сразу забыла обо всех неурядицах и радостно дергала Ольгу.

***

Спустились в 4 раза быстрее, чем поднялись. Начали готовиться к отбою. Наташа отправилась в палатку с Олей и её мелкими. Это было волнительно, так как девушка не представляла, как это - спать на земле! Легла, устроилась, выдохнула. Вроде ничего.

Закрыла глаза и улыбнулась - утром девушку ждала каша от Влада.