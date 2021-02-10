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Пока не приняты окончательные кадровые решения по больнице Верхнеуральска, где произошел конфликт

Министерство здравоохранения Челябинской области пока не приняло окончательного кадрового решения по районной больнице Верхнеуральска, где произошел конфликт между главврачом и некоторыми докторами (возникли разногласия по размерам зарплаты и дополнительных выплат). Трое хирургов написали заявления на увольнение.

В среду, 10 февраля, министр здравоохранения Юрий Семенов лично посетил лечебное учреждение и пообщался с сотрудниками. Комиссия Минздрава побывала в кабинете у каждого специалиста поликлиники и в ординаторских стационара. Выслушали отзывы пациентов, пообщались с медицинским персоналом, провели общее собрание. Ни один из медработников не высказал жалоб на получаемые выплаты.

После конфликтной ситуации временно исполняющая обязанности главврача была отстранена от занимаемой должности.

Имя нового главного врача планировалось назвать сегодня, но пока временно руководить больницей остается заместитель главврача по лечебной работе.

«В ближайшее время, в том числе после изучения результатов завершающейся проверки Минздрава, будут приняты взвешенные управленческие решения в отношении организации работы администрации медицинского учреждения», - сообщили в министерстве.

Врачи хирургического отделения приняли решение продолжить работать. Министр в ходе личного разговора с хирургами предложим им забрать заявления на увольнение.

На сегодняшний день в больнице продолжает оказываться плановая и экстренная хирургическая помощь.

На сегодня в Верхнеуральской районной больнице выполнен большой объём ремонтных работ. В этом году завершится капитальный ремонт детского стационара, проводится закуп нового оборудования, больница обеспечивается автотранспортом. Врачам оказываются меры соцподдержки. Выплачиваются компенсации за коммунальные услуги.