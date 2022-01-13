13.01.2022
Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено
13.01.2022
Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку
13.01.2022
В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»
13.01.2022
За тюнинг автомобиля придётся платить государству
13.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 января
13.01.2022
Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди
Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено
11.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
22.10.2021
Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022