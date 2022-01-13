Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено

В Челябинском областном суде отложено заседание по иску группы жителей, которые требуют отменить постановление главного санитарного врача по региону об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 отдельных категорий работников.

Административное исковое заявление о признании недействующим постановление № 3 от 08.10.2021 главного санитарного врача по Челябинской области о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции было принято к производству 13 ноября 2021 года. В понедельник, 13 декабря, состоялось предварительное заседание. Сегодня, 13 января, - первое заседание.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба облсуда, судебное заседание отложили на 10 февраля, на 14 часов. В пресс-службе уточнили, в суд поступил еще один иск с подобными требованиями, необходимо уточнить, возможно ли их объединить. На сегодня в деле порядка 40 административных истцов и около полутора десятков заинтересованных лиц.

Напомним, с 11 октября 2021 года в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников. Постановление главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал восьмого октября.

С первого декабря 2021 года в области дополнительно введена обязательная вакцинация против ковида для студентов и лиц старше 60 лет.