Пока тепло пришло не во все дома и соцобъекты Челябинской области

В Челябинской области пока не все жилые дома и социальные объекты подключены к теплу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя области, на сегодня работает 100% котельных. Социальные объекты подключены к теплу на 99,4%, жилой фонд – на 99,6%.

По информации от муниципальных образований, в ряде территорий продолжается подключение в штатном режиме.

В Троицке жилой фонд подключен на 96%, а соцобъекты – на 100%. В Челябинске пока остаются неподключенными три процента социальных объектов и один процент жилья, в Златоусте – один процент социальных объектов и два процента жилого фонда, в Еткульском районе – один процент жилья и два процента соцучреждений.

В городе Верхний Уфалей обеспечены теплом 99% жилья, в Локомотивном - 97%, в Южноуральске – 99,6%. В этих трех муниципалитетах подключены все больницы, школы и детсады.

В Саткинском и Чесменском районах подключено отопление во всех жилых домах, остаются пока без тепла один и два процента учреждений соцсферы соответственно в первом и втором муниципалитете.