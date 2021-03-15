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Поймать, чтобы помочь

Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей

Полицейские Челябинска снова решили пересчитать бродяг: в городе стартовало оперативное мероприятие «Бомж».

Стражи порядка ищут лиц без определенного места жительства, помещают их в реабилитационные центры, помогают пройти социальную адаптацию или восстановить утерянные документы.

Основные цели операции «Бомж» - предупреждение фактов бродяжничества, оказание содействия по обеспечению бродяг социальной защитой и раскрытие ранее совершенных преступлений.

Полицейские не только устанавливают их личность, вводят в фотоучеты и дактилоскопируют, но и помогают в регистрации в комплексе социальной адаптации.

Лиц без определенного места жительства в отделах полиции дактилоскопируют, заносят в специальную базу данных, оказывают помощь в получении документов, удостоверяющих личность.

Паспорта выдают после их утери, порчи и по достижении 45-летнего возраста. Имея на руках документ, кто-то из бродяг сможет оформить пенсию, трудоустроиться и изменить свой образ жизни.

Последний раз подобная операция проводилась в Челябинске в декабре прошлого года. За один день операции «Бомж» в отделы полиции стражи порядка доставили сто человек, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Некоторые из них на добровольной основе были помещены в комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

«Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции осуществляется работа по предупреждению фактов попрошайничества. Нарушители доставляются в отделы полиции, где в отношении них составляются административные протоколы, после чего материалы направляются в суд для рассмотрения», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Напомним, с 2020 года вступили в силу поправки в законы Челябинской области «О соблюдении общественного порядка» и «Об административных правонарушениях», которые устанавливают ответственность за попрошайничество.

Согласно изменениям, за приставание в общественных местах к гражданам с целью попрошайничества, выражающееся в преграждении пути следования, хватании за руки, одежду или другие личные вещи, навязчивой демонстрации надписей или предметов, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.