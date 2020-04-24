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Полицейские Миасса заразились контактным способом

Общество
Сегодня, 15:50
Автор: 
Инна Шемаева

В УВД «Южный» в Миассе подтверждено шесть новых случаев заболеванием коронавирусом. Первый случай был выявлен еще вчера, 23 апреля. Сейчас отдел полиции закрыт на карантин, а полицейские находятся дома на самоизоляции.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 апреля в ходе брифинга. За сутки было выявлено шесть новых заболевших сотрудников полиции отдела «Южный». По предварительной информации, все стражи порядка были заражены контактным способом.

«Сотрудники полиции Южного Урала оказывают содействие коллегам из Миасса в охране общественного порядка. Это носит временный характер и связано с нахождением на режиме изоляции сотрудников полиции в рамках проводимых мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сейчас стражи порядка находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУ МВД по Челябинской области по месту пребывания. В административном здании отдела полиции проведена дезинфекция. Служебная нагрузка распределена на личный состав ОМВД России по городу Миассу и отдела полиции «Северный», развернут временный передвижной пункт полиции, для обеспечения безопасности дорожного движения выделены экипажи областного полка ДПС.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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