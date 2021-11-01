Полицейские пересчитали всех бомжей Челябинска и нашли без вести пропавших людей

В Челябинске завершилась операция «Бомж». Стражи порядка доставили в отделы полиции двести человек без определенного места жительства, сорок из них помещены в социальные центры.

Бродягам будет оказана помощь в восстановлении документов, они смогут получать пенсию и изменить свою жизнью.

Доставление челябинцев данной категории в районные отделы полиции осуществлялось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Сотрудниками отдела по вопросам миграции была организована работа по оформлению необходимой документации для получения паспорта гражданина Российской Федерации лицам, ранее утерявшим документы. Организовано взаимодействие с реабилитационными центрами по вопросу размещения лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для оказания им необходимой помощи и социальной адаптации в обществе», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

На добровольной основе бродяги помещены в муниципальное учреждение «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства». Они обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.

В рамках мероприятия полицейскими раскрыто четыре преступления, совершенных бомжами, а также разыскано 11 без вести пропавших людей.