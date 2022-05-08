Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы

В Челябинске, в парке имени Гагарина, по инициативе начальника главного управления МВД России по Челябинской области Михаила Скокова седьмого мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На главной сцене парка горожан встречали вокальные ансамбли областного полицейского главка и ЧВВАКУШа, хореографический коллектив «Амадеус», танцевальная студия «Liberty dance», ансамбль казачьей песни «Дубрава».

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Под звуки дорогих сердцу, любимых песен в парке развернулась полевая кухня – любой желающий мог отведать настоящую солдатскую кашу, попробовать различные сладости и насладиться ароматным чаем, а маленьких жителей региона полицейские угостили мороженым.

Выставка стрелкового оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел, стала настоящим центром притяжения для мальчишек и взрослых, увлекающихся военным делом. Будущие защитники Родины с интересом вертели в руках выставленные учебные образцы вооружения, рассматривали исторические экземпляры и задавали полицейским интересующие их вопросы.

Кинологи продемонстрировали заинтересованным зрителям программу общей и специальной дрессировки служебных собак, а сотрудники спецподразделений показали несколько приемов борьбы.

«Не меньшее внимание отдыхающих привлекла интерактивная выставка техники полиции, на которой были размещены служебные автомобили патрульно-постовой, дорожно-патрульной и конвойной служб, а также бронемашина «Горец» отряда специального назначения «Гром» и специализированные мотоциклы мотовзвода ГИБДД города Челябинска. Каждый желающий смог ощутить себя в роли полицейского, находясь в салоне служебного авто или оседлав скоростной байк», - рассказали в региональном полицейском главке.

Для тех ребят, кто в этот день заинтересовался службой в органах внутренних дел, работали консультационные пункты, где полицейские разъяснили условия поступления в ведомственные вузы системы МВД России.