Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области с Днем защитника Отечества

Сотрудники полиции подготовили для жителей Челябинской области музыкальное поздравление с Днем защитника Отечества.

Они исполнили песню «На передовой», автором слов и музыки которой является известный музыкант Сергей Бобунец. Для клипа на эту песню снялись действующие сотрудники органов внутренних дел и вокальный ансамбль областного полицейского главка. Среди исполнителей – Сергей Пимонов, майор внутренней службы, неоднократный победитель ведомственных музыкальных конкурсов и фестивалей всероссийского уровня. Видеоряд клипа содержит динамичные кадры задержания преступников, фрагменты работы военной техники в полевых условиях, гармонично сочетающиеся с музыкой.