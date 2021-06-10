10.06.2021
Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии
10.06.2021
Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России
10.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида
10.06.2021
Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте
10.06.2021
Главный футбольный трофей страны начинает триумфальное шествие от Владивостока до Петербурга
10.06.2021
Полицейские Снежинска помогли пятилетнему мальчику стать сотрудником ГИБДД
Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021