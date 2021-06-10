Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России

В преддверии празднования Дня России , который отмечается 12 июня и является выходным, полиция Челябинской области напоминает южноурльцам об установленной административной и уголовной ответственности за нарушения общественного порядка.

Во время участия в культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятиях граждане обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок, не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих.

Кроме того, необходимо бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия, вести себя уважительно по отношению к другим людям, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

«Также южноуральцам напоминают, что они не вправе иметь при себе запрещенные предметы (оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы), иметь при себе и (или) распивать алкогольную продукцию, находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения», - сообщили в региональном полицейском главке.

Зрители и участники мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Челябинске в День России, 12 июня, на пешеходной части улицы Кирова пройдет музыкальный марафон с участием более 30 артистов и коллективов Южного Урала.

Напомним, до 2002 года День России назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете страны. В этот день первый съезд депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин.