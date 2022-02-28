Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов

В Челябинске завершилась акция по проверки соблюдения правил парковки транспортных средств на местах для инвалидов. 90 водителей наказаны.

В целях соблюдения прав челябинцев с ограниченными возможностями сотрудниками ГИБДД проведены проверки парковок общего пользования, расположенных около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха. Все транспортные средства, припаркованные на местах, обозначенных табличкой 8.17 «Инвалид», тщательно проверялись на принадлежность к соответствующей категории.

«За время акции сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 90 транспортных средств, которые были незаконно припаркованы на местах, предназначенных для граждан с ограниченными возможностями. В отношении водителей указанных автомобилей были возбуждены дела об административных правонарушениях. Им назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака «Инвалид» на транспортном средстве – обязательно. Опознавательные знаки «Инвалид» должны быть размещены спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.