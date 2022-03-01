Полк ДПС Челябинска празднует годовщину со дня образования

Сегодня, первого марта, полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску отмечает годовщину со дня образования.



Одним из самых крупных структурных подразделений полиции областного центра является полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, который был создан первого марта 2007 года. Новому подразделению ставились задачи в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и в первую очередь по снижению аварийности в городе.

«Ежедневно инспекторы ДПС выявляют нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств, раскрывают преступления с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранения жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защиты их законных прав и интересов, а также интересов общества и государства», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

С марта 2019 года полком ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску руководит полковник полиции Александр Гайде.

Сегодня осуществляется эффективное взаимодействие Госавтоинспекции с администрацией Челябинска и другими заинтересованными ведомствами. Сотрудники ГИБДД успешно продолжают выполнять задачи в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, снижению аварийности и охране общественного порядка на территории города Челябинска.

В любое время дня и ночи, в любое время года безопасность на дорогах города Челябинска обеспечивают сотни мужественных сотрудников госавтоинспекции, которые с честью несут свою службу на благо безопасности.