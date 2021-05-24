Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора

Челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора. Работы по их очистке к настоящему моменту выполнены примерно на 60 процентов.

Как сообщил сегодня, 24-го мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, весь мусор уберут и вывезут с территорий кладбищ в течение одной-двух недель.

«Дальше будем осуществлять там текущее поддержание порядка», - доложил чиновник.

Напомним, поручение как можно скорее привести в надлежащий вид территории городских кладбищ глава Челябинска Наталья Котова дала на прошлой «аппаратке», 17-го мая. Тогда Александр Астахов пообещал то же самое: что порядок будет наведен в течение одной-двух недель.

Чиновник отметил, что в Родительский день (Радоница, день особого поминовения усопших, пришлась в этом году на 11-е мая) кладбища Челябинска посетило огромное количество людей – соответственно, образовалось очень большое количество мусора.