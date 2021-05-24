24.05.2021
В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
24.05.2021
Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
24.05.2021
Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
24.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
24.05.2021
На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП
24.05.2021
Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
18.05.2021
ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках
18.05.2021
В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
18.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
14.05.2021
ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021