После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

До конца 2021 года будет решен вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички (Сосновский район, Челябинская область), жители которой обращались к губернатору за помощью.

В деревне проживает 228 человек и к ним не ходит ни один общественный транспорт. Жители Маховичков написали губернатору Алексею Текслеру: «У нас не ходит общественный транспорт – никакой. Ближайшая остановка в поселке Красное поле, дойти можно только пешком – два километра. Дети и пенсионеры вынуждены идти столь длинный путь, если учесть, что темнеет сейчас рано и тротуарных дорожек нет, что увеличивает шансы, что тебя просто может не заметить водитель. Просим вас решить вопрос с общественным транспортом».

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Моховички (Сосновский район) располагается сразу за микрорайоном «Парковый» Челябинского городского округа и в данном случае необходимо просто оперативно продлить действующий маршрут, чтобы он заезжал в эту деревню. Алексей Текслер дал поручение министерству дорожного хозяйства и транспорта области, немедленно решить эту проблему.

«Вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички Сосновского района решим, - заверили агентство в миндортрансе региона. - Уже в декабре изменим схему движения автобусов по маршруту № 212 «деревня Ключи - город Челябинск», включим деревню Моховички и перевозчик начнёт работать, установим четкое расписание».

В ведомстве уточнили, что перевозчик уже сейчас продлил маршрут до деревни и сегодня жители могут ездить на общественном транспорте.

А с января 2022 года вопрос решится в рамках Челябинской транспортной агломерации – будет запущен маршрут по регулируемому тарифу.

Как уточнили в миндортранса, по поручению губернатора для повышения транспортной доступности жителей деревни Моховички с 2022 года будет действовать откорректированный маршрут №212 «Челябинск (улица Братьев Кашириных – деревня Ключи» (он продлен до Моховичков). По маршруту будут курсировать восемь автобусов малого класса. Интервал движения – 10 минут.

Напомним, со следующего года заработает новая транспортная схема агломерации «Большой Челябинск», куда, кроме самого Челябинского городского округа входят Копейский городской округ и Сосновский район.

Как уточнили в администрации Сосновского района, при разработке схемы принимались предложения по её структуре. Администрация Краснопольского поселения (в состав которой входят Моховички) направила в Миндортранс информацию о необходимости заезда общественного транспорта в деревню. К заезду маршруток поселение начало готовиться заранее – провело ямочный ремонт дороги к Моховичкам, добавили в мэрии.

«Со следующего года будут запускаться новые маршруты, кстати, их обсуждали с жителями, - рассказал Алексей Текслер. - При этом задача – старые маршруты не отменять, а вводить новые маршруты, но для этого в том числе новый общественный транспорт приобретаем».

Действующая на сегодня маршрутная сеть в Челябинской агломерации откорректирована с целью повышения эффективности перевозок и снижения маршуртов-дублеров. При этом ни один из существующих маршрутов не исключен из сети. Разработано шесть новых маршрутов (один троллейбусный, один трамвайный и четыре автобусных) и откорректировано 16 действующих маршрутов. Новые маршруты начнут добавлять во второй половине 2022 года.

Со всеми изменениями маршрутов по регулируемому тарифу, которые будут работать на территории транспортной агломерации «Большой Челябинск» с первого января 2022 года, можно ознакомиться на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В агломерации будет продолжено обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

На линию будет выведено более полутора сотен новых автобусов. В Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». В настоящее время 38 из них работает на маршрутах города, оставшиеся проходят процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Ими будут усилены популярные маршруты (№31, №64, №71), автобусы также будут работать на новых маршрутах (№8, №9) и на продленных (№2, №83, №18).

Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы.

До 2024 года все маршруты агломерации будут переведены на регулируемый тариф. Это значит, что перевозчики будут обязаны соблюдать все требования, прописанные в контракте. Это и жесткие требование выдвигаемые к состоянию транспортных средств (будут обязаны обновлять существующий подвижной состав), и возможность безналичного способа оплаты проезда и четкое соблюдение расписания движения.

На территории агломерации «Большой Челябинск» будет установлено новое тарифное меню (после определения по результатам конкурентных процедур единого оператора). Планируется переход на единые транспортные карты и проездные билеты длительного действия. Жителям предложат несколько видов единых проездных билетов, которые будут работать на территории всей Челябинской агломерации. Стоимость проезда будет отличаться в зависимости от дистанции, которую планирует проехать пассажир (так, например, стоимость поездки по Копейску будет отличаться от стоимости по маршруту Копейск-Челябинск). В настоящее время такие проездные разрабатываются.

Контроль за выполнением перевозчиком условий государственных контрактов будет осуществлять ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с использованием интеллектуальной транспортной системы.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона готово ответить на любые вопросы жителей по общественному транспорту в Челябинской агломерации. На сайте ведомства открыта специальная рубрика, где будут размещаться ответы на все поступившие вопросы.