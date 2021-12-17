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17.12.2021

Ушел из жизни Владимир Зубарев
Алексей Текслер
Общество
17.12.2021 16:55

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

До конца 2021 года будет решен вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички (Сосновский район, Челябинская область), жители которой обращались к губернатору за помощью.

В деревне проживает 228 человек и к ним не ходит ни один общественный транспорт. Жители Маховичков написали губернатору Алексею Текслеру: «У нас не ходит общественный транспорт – никакой. Ближайшая остановка в поселке Красное поле, дойти можно только пешком – два километра. Дети и пенсионеры вынуждены идти столь длинный путь, если учесть, что темнеет сейчас рано и тротуарных дорожек нет, что увеличивает шансы, что тебя просто может не заметить водитель. Просим вас решить вопрос с общественным транспортом».

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Моховички (Сосновский район) располагается сразу за микрорайоном «Парковый» Челябинского городского округа и в данном случае необходимо просто оперативно продлить действующий маршрут, чтобы он заезжал в эту деревню. Алексей Текслер дал поручение министерству дорожного хозяйства и транспорта области, немедленно решить эту проблему.

«Вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички Сосновского района решим, - заверили агентство в миндортрансе региона. - Уже в декабре изменим схему движения автобусов по маршруту № 212 «деревня Ключи - город Челябинск», включим деревню Моховички и перевозчик начнёт работать, установим четкое расписание».

В ведомстве уточнили, что перевозчик уже сейчас продлил маршрут до деревни и сегодня жители могут ездить на общественном транспорте.

А с января 2022 года вопрос решится в рамках Челябинской транспортной агломерации – будет запущен маршрут по регулируемому тарифу.

Как уточнили в миндортранса, по поручению губернатора для повышения транспортной доступности жителей деревни Моховички с 2022 года будет действовать откорректированный маршрут №212 «Челябинск (улица Братьев Кашириных – деревня Ключи» (он продлен до Моховичков). По маршруту будут курсировать восемь автобусов малого класса. Интервал движения – 10 минут.

Напомним, со следующего года заработает новая транспортная схема агломерации «Большой Челябинск», куда, кроме самого Челябинского городского округа входят Копейский городской округ и Сосновский район.

Как уточнили в администрации Сосновского района, при разработке схемы принимались предложения по её структуре. Администрация Краснопольского поселения (в состав которой входят Моховички) направила в Миндортранс информацию о необходимости заезда общественного транспорта в деревню. К заезду маршруток поселение начало готовиться заранее – провело ямочный ремонт дороги к Моховичкам, добавили в мэрии.

«Со следующего года будут запускаться новые маршруты, кстати, их обсуждали с жителями, - рассказал Алексей Текслер. - При этом задача – старые маршруты не отменять, а вводить новые маршруты, но для этого в том числе новый общественный транспорт приобретаем».

Действующая на сегодня маршрутная сеть в Челябинской агломерации откорректирована с целью повышения эффективности перевозок и снижения маршуртов-дублеров. При этом ни один из существующих маршрутов не исключен из сети. Разработано шесть новых маршрутов (один троллейбусный, один трамвайный и четыре автобусных) и откорректировано 16 действующих маршрутов. Новые маршруты начнут добавлять во второй половине 2022 года.

Со всеми изменениями маршрутов по регулируемому тарифу, которые будут работать на территории транспортной агломерации «Большой Челябинск» с первого января 2022 года, можно ознакомиться на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В агломерации будет продолжено обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

На линию будет выведено более полутора сотен новых автобусов. В Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». В настоящее время 38 из них работает на маршрутах города, оставшиеся проходят процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Ими будут усилены популярные маршруты (№31, №64, №71), автобусы также будут работать на новых маршрутах (№8, №9) и на продленных (№2, №83, №18).

Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы.

До 2024 года все маршруты агломерации будут переведены на регулируемый тариф. Это значит, что перевозчики будут обязаны соблюдать все требования, прописанные в контракте. Это и жесткие требование выдвигаемые к состоянию транспортных средств (будут обязаны обновлять существующий подвижной состав), и возможность безналичного способа оплаты проезда и четкое соблюдение расписания движения.

На территории агломерации «Большой Челябинск» будет установлено новое тарифное меню (после определения по результатам конкурентных процедур единого оператора). Планируется переход на единые транспортные карты и проездные билеты длительного действия. Жителям предложат несколько видов единых проездных билетов, которые будут работать на территории всей Челябинской агломерации. Стоимость проезда будет отличаться в зависимости от дистанции, которую планирует проехать пассажир (так, например, стоимость поездки по Копейску будет отличаться от стоимости по маршруту Копейск-Челябинск). В настоящее время такие проездные разрабатываются.

Контроль за выполнением перевозчиком условий государственных контрактов будет осуществлять ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с использованием интеллектуальной транспортной системы.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона готово ответить на любые вопросы жителей по общественному транспорту в Челябинской агломерации. На сайте ведомства открыта специальная рубрика, где будут размещаться ответы на все поступившие вопросы.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается

15.12.2021 16:40

Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов

15.12.2021 16:10

Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска

15.12.2021 16:03

Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку

15.12.2021 15:59

Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие

15.12.2021 15:43

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»

15.12.2021 13:58

«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

15.12.2021 13:10

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов

15.12.2021 13:01

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве

15.12.2021 12:59

За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30

15.12.2021 12:28

Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

15.12.2021 12:18

Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах

15.12.2021 12:15

ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией

15.12.2021 11:38

Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров

15.12.2021 11:36

Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам

15.12.2021 11:31

Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей

15.12.2021 11:11

Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида

15.12.2021 10:52

ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России

15.12.2021 10:21

На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы

15.12.2021 10:12

Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году

15.12.2021 09:47

Врачи ЧОКБ совершили чудо – на свет появился ребенок, выношенный в брюшной полости

15.12.2021 09:46

В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте

15.12.2021 09:36

В Челябинске стартовала ежегодная акция «Подарим Новый год детям»

15.12.2021 09:16

РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка Челябинской области

14.12.2021 21:36

А есть ли напор на колонке в Кисегаче, на которую пожаловались Алексею Текслеру?

14.12.2021 20:16

Судьба нового генплана Челябинска решится через неделю

14.12.2021 19:10

билайн дает скидку 30% на тариф «Твое решение»

14.12.2021 19:07

Бесплатная программа "Урок здоровья" для сельских школьников

14.12.2021 18:38

В среду в Челябинской области местами снег

14.12.2021 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря

14.12.2021 17:23

В Челябинске недострой в Ленинском районе продан на торгах за почти 18,5 миллиона рублей

14.12.2021 16:50

Сергей Миронов: Вакцинация несовершеннолетних должна быть добровольной

14.12.2021 16:32

Миасские депутаты приняли бюджет

14.12.2021 16:01

Специалисты Центра экологии Урала исследуют подземные воды полетаевского полигона