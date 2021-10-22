После визита Светланы Калининой в Челябинске исправили «косяки» на Университетской набережной

После визита представителя Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой на общественном пространстве по улице Университетской набережной в Челябинске исправили нарушения. Об этом сегодня, 22-го октября, сообщили в местном отделении Общероссийского Народного фронта.

Работу над ошибками провели власти Калининского района, устранив такие недостатки, как поврежденное покрытие на детской площадке, нарушения требований безопасности (недостаточная отсыпка песком вокруг игровых форм), и убрав посторонний предмет возле качелей, об который ребенок мог запнуться и получить травму.

Напомним, Светлана Калинина посетила Южный Урал с целью проверки качества реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, комиссия, в составе которой она работала, выясняла, на что конкретно чиновники в муниципальных образованиях Челябинской области (делегация посетила Челябинск, Карабаш, Троицк, Еманжелинск, Южноуральск, Нязепетровск, Копейск и Красноармейский район) потратили денежные средства, выделенные из федерального бюджета.

Напомним, устранить выявленные недостатки муниципалитеты должны были к 15-му октября. После наступления этой даты эксперты челябинского регионального отделения ОНФ провели проверку всех объектов, на которых в 20-х числах сентября побывала Светлана Калинина (и заместитель директора ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова), с сожалением констатировав, что, «несмотря на громкие обещания, большинство управленцев продемонстрировали неумение справляться со своими прямыми обязанностями и полную расслабленность в вопросе безопасности детей».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Народный фронт составил реестр муниципалитетов, где нарушения не были исправлены к 15-му октября (такие сроки ставили проверяющие из Москвы). Документ передан будет передан в правоохранительные органы и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.