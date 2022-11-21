После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги

В Кузнецком сельском поселении (Аргаяшский район, Челябинска область) после вмешательства прокуратуры отремонтированы поселковые дороги. Местные жители, устав обивать пороги чиновников, решили действовать самостоятельно и обратились за помощью в надзорное ведомство.

До вмешательства прокуратуры администрация Кузнецкого сельского поселения бездействовала. Дороги не ремонтировали, на просьбы местных жителей никто из чиновников не обращал внимания.

«В ходе проверки было установлено, что состояние дорожных покрытий по улицам Курортной, Придорожной поселка Увильды, улице Коммуны села Кузнецкое не соответствует нормативным требованиям, имеются повреждения в виде выбоин и ям», - сообщили в прокуратуре региона.

В связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, которое может способствовать дорожно-транспортным происшествиям и создать реальную угрозу жизни прокурор обратился в суд с иском к администрации Кузнецкого сельского поселения, администрации Аргаяшского муниципального района о возложении обязанности произвести ремонт покрытия на участках проезжей части и профинансировать мероприятия по ремонту.

В настоящее время участки проезжей части отремонтированы.