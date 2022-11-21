21.11.2022
В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции
21.11.2022
После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги
21.11.2022
В Сосновском районе будут-судить горе-мать
21.11.2022
Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе
21.11.2022
Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска
21.11.2022
Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России
После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
19.07.2017
Челябинская область увеличивает расходы на дороги
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022