Последние звонки в Челябинске под присмотром полицейских

Полицейские Челябинска обеспечивают безопасность школьников во время Последних звонков.

Сегодня, 25 мая, в школах, лицеях и гимназиях Челябинска проходят торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года.

«Накануне торжественных школьных линеек проведены комиссионные обследования школ. Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий, дежурят сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений сотрудники полка ДПС ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные действия.

В городских парках и скверах города Челябинска несут службу дополнительные наряды полиции, а также представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин.

Стражи правопорядка напоминают выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную реализацию – уголовная.