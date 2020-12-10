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Последствия солнечного взрыва добрались до Земли – ожидаются сильные магнитные бури

Сегодня, 10 декабря, до Земли добралось облако плазмы, выброшенное вечером седьмого декабря во время крупнейшей за последние три года вспышки на Солнце. В четверг и пятницу ожидаются сильные магнитные бури.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, соприкосновение Земли с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра по московскому времени 10 декабря.

Воздействие солнечных масс первыми на себе ощутили аппараты, работающие в космическом пространстве. Скорость облака, измеренная аппаратами, составляет около 600 километров в секунду. Плотность протонов около 10 на кубический сантиметр. Температура газа около 300 тысяч градусов.

Ученые отмечают, что в общей сложности наша планета проведет в солнечном веществе около суток.

В этот период магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури.

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории, вечером 10 декабря геомагнитное поле будет возмущенным. Рано утром и около полудня 11 декабря ожидается магнитная буря класса G1. В последующие дни прогнозируется спокойное магнитное поле.

Специалисты классифицируют пять уровней магнитных бурь – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).

По данным GISMETEO, сегодня в течение дня в Челябинске ожидаются магнитные бури силой четыре балла. Далее их сила будет увеличиваться: с 20 до 23 часов – пять баллов, с 23 часов 10 декабря до двух часов ночи 11 декабря – шесть баллов. Самая сильная магнитная буря (семь баллов) прогнозируется на раннее утро – с двух до пяти утра. Утро пятницы также будет неспокойным – вероятны магнитные бури силой пять-шесть баллов.

Кроме того, сегодня область полярных сияний накроет почти всю северную часть Канады. На территории России, сияния, судя по фактической ситуации, возможно будет наблюдать лишь в наиболее северных географических регионах.

«Нет сомнений, что в ходе начинающегося солнечного цикла активности Земле предстоит выдержать и в десятки раз более сильные удары. Пик их придётся на 2023-2025 годы», - предупреждают в Лаборатории.

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение. Некоторые ощущают приход магнитных бурь за 1-2 дня до их появления.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни необходимо особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.