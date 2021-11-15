Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами

ГИБДД по Челябинской области предоставило видео смертельной аварии на трассе М-5 в Саткинском районе с шестью жертвами. Шансов уйти от столкновения у водителей машин не было.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 13-го ноября, на 1713-м километре трассы М-5 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Мицубиси Лансер, при выполнении маневра «обгон», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения (выезд на данном участке разрешен), где совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Лада Калина.

Судя по кадрам на видео, машину просто занесло на скользкой дороге.

В результате ДТП погибли два водителя и четыре пассажира: мужчина 37 лет в Мицубиси, и в автомобиле Лада, 22-летняя девушка, мужчина и женщина 39 лет. В автомобиле Лада пострадала 20 летняя девушка и была госпитализирована.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, автомобилем Лансер управляла 36 летняя девушка, жительница города Бакал Саткинского района, имела водительский стаж с 2015 года, согласно базы данных Госавтоинспекции к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекалась.

Видео: ГИБДД по Челябинской области