15.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября
15.11.2021
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания
15.11.2021
Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами
15.11.2021
Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»
15.11.2021
Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег
15.11.2021
Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома
Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021