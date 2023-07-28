Православная молодежь Челябинска необычно поздравила земляков с Крещением Руси

Сегодня, 28 июля 2023 года, отмечается 1035 лет со дня Крещения Руси. Православная молодежь Челябинска решила необычным образом поздравить земляков с памятной датой, сообщает челябинская епархия.

Юноши и девушки, приехавшие в епархиальный палаточный лагерь «Наследник» в селе Булзи, сняли душевное видео на стихи Ивана Морозова «Русь». Поэт сравнивает нашу страну с былинным богатырем – сдержанным, мудрым, могучим.

Автором ролика стала Мария Куликова. Она использовала музыку Владимира Космы (композиция «Coup De Foudre»).

День Крещения Руси - государственная памятная дата РФ, установленная в 2010 году федеральным законом. Праздник установлен в честь провозглашения христианства на Руси в качестве государственной религии в 988 году.

Праздник отмечается 28 июля (по старому стилю – 15 июля). В православном церковном календаре эта дата - день памяти великого равноапостольного князя Владимира (ок. 960-1015), крестителя Руси. Историки назвали его великим, церковь – святым равноапостольным, а народ – Владимиром Красное Солнышко.

В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.

Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе, сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней.

С 2012 года в День крещения Руси во всех храмах Русской православной церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень совершается праздничный колокольный звон.