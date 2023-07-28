28.07.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
28.07.2023
90 лет прокатного производства: ММК отметил очередной юбилей
27.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля (18+)
27.07.2023
Наталья Мартынюк назначена замруководителя Челябинского УФАС
27.07.2023
За махинации с жильем замглавы из Аши придется ответить по закону
27.07.2023
В Челябинске на ремонт Свердловского проспекта готовы потратить более 73 миллионов рублей
Православная молодежь Челябинска необычно поздравила земляков с Крещением Руси
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023