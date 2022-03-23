Православная молодежь Челябинска ведет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Православная молодежь Челябинской епархии всю третью неделю Великого поста, с 21-го по 27-е марта, собирает гуманитарную помощь мирным жителям Донецкой и Луганской Народной республик, пострадавшим в ходе военных действий.

Как отмечается в сообществе Челябинской митрополии, в добром деле молодые люди приглашают принять участие всех неравнодушных.

Волонтеры рассказывают, что пострадавшим жителям Донбасса требуются средства личной гигиены, мыло, туалетная бумага, шампуни, одноразовые влажные салфетки, пена для бритья, одноразовые станки для бритья, нижнее бельё (мужское новое), носки (мужские новые), а также продукты: лапша быстрого приготовления, тушёнка и сгущёнка.

Пожертвования принимаются в цокольном этаже культурно-просветительского центра «Наследие» (проспект Победы, 398) с понедельника по воскресенье включительно, с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00.