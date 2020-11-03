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Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери

Общество
Сегодня, 16:19
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В среду, четвертого ноября, православные отметят праздник Казанской иконы Божией Матери - праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Это один из немногих праздников, объединивших в себе историческую, государственную и религиозную составляющие.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пришлось отказаться от уже ставшего традиционным на четвертое ноября общегородского крестного хода, приуроченного к празднику Казанской иконы Божией Матери.

В Челябинске Южный придел в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) посвящен Казанской иконе Божией Матери.

В этот день свой престольный праздник отметят и в других 10 храмах Челябинской епархии, которые посвящены образу Казанской иконы Божией Матери. Они находятся в городах Кусе, Аше, Карталы, Катав-Ивановске, в поселках Нижний Уфалей, Еманжелинка Еткульского района, Кичигино Увельского района, Южный Нагайбакского района, Октябрьский г. Копейска (тюремный храм). Престольный праздник отмечают и в Свято-Казанском женском монастыре Троицка.

В челябинской епархии рассказывали, что долгое время на Руси день Казанской иконы Божией Матери отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска в 1612 году освободили Кремль и Москву от иноземных захватчиков. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор.

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти, которая оказалась беспомощной. Народ скидывался на вооружение последними грошами. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии. Наши пра-пра-деды воевали за родную землю и победили.

Другого такого дня в русской истории не было. Государственным праздником четвертое ноября стало в 2005 году. Отмечая национальное и духовное значение праздника, Патриарх Алексий II призывал превратить четвертое ноября в «день добрых дел и заботы о людях».

 

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