Православные челябинцы встретили Пасху Христову

В ночь на второе мая 2021 года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоялись торжественные Пасхальные богослужения. Праздничную Полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Правящему архиерею сослужили клирики собора во главе с ключарем протоиереем Владимиром Маничевым.

Как сообщает Челябинская епархия, перед началом Крестного хода священники собора совершили особую краткую службу – Полунощницу, во время которой занесли святую плащаницу Господа нашего Иисуса Христа в алтарь, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня.

Ровно в полночь из кафедрального собора вышел Крестный ход. Под пение «Воскресение Твое, Христе Спасе» священнослужители во главе с архипастырем обошли вокруг храма. У запертых дверей собора, символизирующих запечатанный гроб, духовенство возглосило тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!». После этого впервые прозвучали долгожданные приветствия «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»

Двери храма отворились – и началось праздничное богослужение. Во время Пасхальной заутрени митрополит Алексий зачитал огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, в котором произносятся известные всем христианам слова: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!.. Воскрес Христос, и торжествует жизнь!»

Перед началом Божественной литургии белые облачения в храме сменились на торжественные красные. За богослужением праздничное евангельское чтение было прочитано на русском и церковнославянском языке. Митрополит Алексий огласил Пасхальное послание Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

«Вы слышали сегодня слова Святейшего Патриарха Кирилла, которые сегодня были прочитаны на Божественной литургии, – обратился к верующим в своей проповеди владыка Алексий. – Призыв к тому, что мы должны делать в эти Святые дни. Особенно в той ситуации, в которой мы все находимся все вместе, весь мир. Давайте поддержим друг друга и словом, и делом, и своей любовью, вниманием и заботой. Только так мы вместе сможем одолеть тот недуг, который нам за наши грехи нынче попущен. А праздник Светлой Пасхи пусть исполнит наши сердца надеждой и радостью о Христе Иисусе, воскресшем из мертвых».

Перед Таинством причастия клирик собора иеромонах Тихон (Киреев) огласил Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Во время Пасхальной литургии в Свято-Симеоновский кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, сошедший накануне в субботу в Иерусалиме. Его принесение в столицу Южного Урала было организовано при поддержке группы компаний «Ариант». По окончании службы святыню раздали верующим – от этого пламени зажгли свои свечи священники и прихожане. Владыка Алексий отметил, что благодатный огонь также будут раздавать всем желающим после великой пасхальной вечерни.

«Вы видели во время богослужения, что наш священник, отец Игорь Шестаков, привез нам Благодатный огонь. Так получилось, что впервые эта святыня прибыла к нам в Челябинск непосредственно из Иерусалима. Все благодаря трудам нашего губернатора Алексея Леонидовича Текслера, а также благодаря добрым людям, которые трудятся на железной дороге. Они помогли с транспортом, чтобы сюда самолетом доставить огонь. И конечно, благодаря вашим молитвам, потому что мы вместе с вами и утром молились, и сейчас за Божественной литургией, чтобы путешествие отца Игоря, который ездил за Благодатным огнем, закончилось благополучно», – сказал митрополит Алексий.

После заамвонной молитвы владыка Алексий освятил артос – особый хлеб, который всю Светлую седмицу будет лежать у Царских врат, а в субботу Светлой седмицы раздробляется с молитвой и раздается народу как святыня. Верующие благоговейно употребляют частицы артоса как средство от духовных болезней.

Митрополит Алексий поздравил всех присутствующих с праздником Светлого Христова Воскресенья, снова и снова возглашая пасхальное приветствие. Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) православные будут встречать друг друга приветствием «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!»