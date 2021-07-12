Православные отмечают День апостолов Петра и Павла

Сегодня, 12 июля, православные отмечают День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только праздник святых апостолов Петра и Павла не попадает на среду или пятницу.

Накануне, 11 июля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Архипастырю сослужили клирики собора во главе с протоиереем Владимиром Маничевым. Во время канона владыка помазал молящихся освященным елеем.

Правящий архиерей поздравил с праздником. «Апостолы Петр и Павел отозвались на призыв Господа, приняли Его всем сердцем. Их жизнь очень поучительна. Если есть у нас тяжкие грехи надо, как Петр, раскаиваться и плакать или, как Павел, совершать дела добра и милосердия и надеяться на Господа, Его любовь», - призвал митрополит.

В лице апостолов Петра и Павла Церковь чествует людей, благодаря которым вера Христова распространилась по всему Средиземноморью. Их пример показывает, что среди последователей Спасителя могут быть самые разные люди. Апостол Петр – простой рыбак, апостол Павел – книжник. Апостол Петр – один из ближайших учеников Господа, апостол Павел стал христианином уже после Воскресения Христова. Апостол Петр проповедовал в основном иудеям, апостол Павел – язычникам. Различия не помешали апостолам Петру и Павлу стать людьми, которые полностью посвятили свою жизнь служению Творцу мира.