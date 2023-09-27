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26.09.2023

В Челябинской области в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты контрактникам
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27.09.2023 09:22
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В среду, 27 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова, которое произошло в четвертом веке в Иерусалиме.

Воздвижение – единственный двунадесятый праздник, посвященный не событию из жизни Христа Спасителя или Матери Божьей, но историческому эпизоду IV века.

В канун праздника, 26 сентября 2023 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском соборе. Самый торжественный момент богослужения – вынос Креста из алтаря. Митрополит Алексий пронес святыню по всему храму и установил на центральном аналое. После этого архипастырь совершил чин Воздвижения Креста. В символической форме в нем повторяются действия Иерусалимского духовенства в IV веке, когда был обретен Крест, на котором распяли Христа.

«Казалось бы, Крест – орудие смерти, но этим орудием Бог победил дьявола. Апостол Павел говорил, что мы проповедуем Христа Распятого. Своим Распятием Господь исцелил от проклятья род человеческий. Именно Своей пречистой Кровью, которой Он омыл Крест, омыл и грех первозданного Адама, и всех его потомков, чтобы они вновь могли вернуться к Отцу Небесному», – подчеркнул архипастырь и призвал поклоняться Животворящему Кресту с радостью, как орудию победы и символу Воскресения.

В Челябинской епархии пояснили, праздник установлен в честь события, произошедшего в IV веке: благочестивая царица Елена после долгих поисков обрела тот самый Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос.

Орудие казни Иисуса Христа на три столетия было предано забвению. Разыскать Крест, на котором распяли Спасителя, взялся римский император Константин Великий. Он направил в Иерусалим свою благочестивую мать – царицу Елену.

Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку - три креста, которые внешне совершенно не отличались друг от друга. Истинный Крест Господень удалось определить по тому, что от святыни сразу же стали происходить чудеса. Кресты по очереди возложили на умершего человека. Когда усопшего коснулся Крест Господень, тот воскрес. Больная женщина, прикоснувшись к этому кресту, получила исцеление.

После того, как Крест Господень был обретен, Патриарх Иерусалимский Макарий воздвигал его над толпой народа, чтобы святыня была видна всем. Люди при этом пели: «Господи, помилуй!».

В этот день во всех православных храмах выносят из алтаря на середину церкви крест, и прихожане с песнопением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим» совершают земной поклон.

Сам день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, 27 сентября – отмечен строгим постом. Святой крест будет открыт для поклонения в храмах до отдания праздника, четвертого октября.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

В Челябинской епархии свой престольный праздник отмечают два Кресто-Воздвиженских храма: в городе Бакал Саткинского района и в селе Сыростан (Миасс, Челябинская область).

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Челябинская епархия
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Новые попытки ВСУ атаковать дронами объекты в двух регионах РФ

24.09.2023 17:10

Выставка «С профессией – в будущее!» открылась в театре Златоуста

24.09.2023 16:01

В Челябинской области задержан подозреваемый в нанесении смертельной травмы участнику СВО

24.09.2023 14:33

Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов

24.09.2023 11:08

Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел

23.09.2023 19:01

В воскресенье прогнозируют магнитные бури

23.09.2023 17:33

В понедельник в школах Челябинской области стартуют парламентские уроки

23.09.2023 17:11

В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика

23.09.2023 13:24

Покупка товаров через интернет-магазин повысит качество жизни

23.09.2023 10:59

ГУ лесами Челябинской области вносит изменения в лесной план региона

23.09.2023 10:36

В Челябинске сотрудники ГУФСИН почтили память погибших при исполнении коллег

23.09.2023 10:09

Один день из жизни педагога Татьяны Петровны

23.09.2023 10:00

Уральский «вестерн: Александр Первый и золото

22.09.2023 21:02

НМУ установятся на выходные в четырех городах Челябинской области

22.09.2023 20:48

В Челябинской области в выходные – тепло и солнечно

22.09.2023 19:06

В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия

22.09.2023 18:58

Южноуральские дети смогут бесплатно посещать кружки и секции

22.09.2023 18:40

ВСУ нанесли ракетный удар и предприняли новые атаки беспилотниками по Крыму

22.09.2023 18:03

В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах

22.09.2023 17:55

Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников

22.09.2023 17:45

В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку

22.09.2023 17:37

Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской

22.09.2023 17:16

Россияне стали гораздо чаще играть в мобильные игры

22.09.2023 17:09

Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

22.09.2023 17:00

Один военнослужащий пропал при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

22.09.2023 16:52

Жюри «Открытой Уралки» в Челябинске присудило первое место сразу трем командам

22.09.2023 16:35

Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию