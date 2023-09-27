Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В среду, 27 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова, которое произошло в четвертом веке в Иерусалиме.

Воздвижение – единственный двунадесятый праздник, посвященный не событию из жизни Христа Спасителя или Матери Божьей, но историческому эпизоду IV века.

В канун праздника, 26 сентября 2023 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском соборе. Самый торжественный момент богослужения – вынос Креста из алтаря. Митрополит Алексий пронес святыню по всему храму и установил на центральном аналое. После этого архипастырь совершил чин Воздвижения Креста. В символической форме в нем повторяются действия Иерусалимского духовенства в IV веке, когда был обретен Крест, на котором распяли Христа.

«Казалось бы, Крест – орудие смерти, но этим орудием Бог победил дьявола. Апостол Павел говорил, что мы проповедуем Христа Распятого. Своим Распятием Господь исцелил от проклятья род человеческий. Именно Своей пречистой Кровью, которой Он омыл Крест, омыл и грех первозданного Адама, и всех его потомков, чтобы они вновь могли вернуться к Отцу Небесному», – подчеркнул архипастырь и призвал поклоняться Животворящему Кресту с радостью, как орудию победы и символу Воскресения.

В Челябинской епархии пояснили, праздник установлен в честь события, произошедшего в IV веке: благочестивая царица Елена после долгих поисков обрела тот самый Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос.

Орудие казни Иисуса Христа на три столетия было предано забвению. Разыскать Крест, на котором распяли Спасителя, взялся римский император Константин Великий. Он направил в Иерусалим свою благочестивую мать – царицу Елену.

Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку - три креста, которые внешне совершенно не отличались друг от друга. Истинный Крест Господень удалось определить по тому, что от святыни сразу же стали происходить чудеса. Кресты по очереди возложили на умершего человека. Когда усопшего коснулся Крест Господень, тот воскрес. Больная женщина, прикоснувшись к этому кресту, получила исцеление.

После того, как Крест Господень был обретен, Патриарх Иерусалимский Макарий воздвигал его над толпой народа, чтобы святыня была видна всем. Люди при этом пели: «Господи, помилуй!».

В этот день во всех православных храмах выносят из алтаря на середину церкви крест, и прихожане с песнопением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим» совершают земной поклон.

Сам день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, 27 сентября – отмечен строгим постом. Святой крест будет открыт для поклонения в храмах до отдания праздника, четвертого октября.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

В Челябинской епархии свой престольный праздник отмечают два Кресто-Воздвиженских храма: в городе Бакал Саткинского района и в селе Сыростан (Миасс, Челябинская область).