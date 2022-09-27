Во вторник православные празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Во вторник, 27 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова, которое произошло в четвертом веке в Иерусалиме.

Как сообщает агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба Челябинской епархии, Воздвижение – единственный двунадесятый праздник, посвященный не событию из жизни Христа Спасителя или Матери Божьей, но историческому эпизоду IV века.

В канун праздника, 26 сентября 2022 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

После великого славословия митрополит Алексий вынес Крест из алтаря и под пение «Святый Боже...» с духовенством пронес его по всему храму, после чего Крест был установлен на центральном аналое. Затем архипастырь совершил чин Воздвижения Креста: благословил всех молящихся высоко поднимаемым Крестом на все четыре стороны храма.

Тем самым Церковь вспоминает события начала четвертого века, когда Животворящий Крест на месте его обретения воздвигал Иерусалимский патриарх Макарий, чтобы множество христиан смогли увидеть святыню.

Орудие казни Иисуса Христа на три столетия было предано забвению. Разыскать Крест, на котором распяли Спасителя, взялся римский император Константин Великий. Он направил в Иерусалим свою благочестивую мать – царицу Елену.

Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста, которые внешне совершенно не отличались друг от друга. Истинный Крест Господень удалось определить по тому, что от святыни сразу же стали происходить чудеса. Кресты по очереди возложили на умершего человека. Когда усопшего коснулся Крест Господень, тот воскрес. Больная женщина, прикоснувшись к этому кресту, получила исцеление.

В проповеди по окончании богослужения правящий архиерей напомнил, что после того, как Крест Господень был обретен, Патриарх Иерусалимский Макарий воздвигал его над толпой народа, чтобы святыня была видна всем. Люди при этом пели: «Господи, помилуй!».

«При этом возносились особые прошения об Отечестве, об императоре, о людях, вечной жизни и спасении, - сказал владыка Алексий. – Сегодня мы повторили этот многовековой чин. На поклонение вынесен Крест Господень, который вместо орудия смерти стал символом победы добра над злом, жизни над смертью. Мы говорим, что каждый из нас несет свой крест. Но Господь не дает нам креста, которого мы не могли бы понести. Мы должны стойко следовать по пути ко спасению, который нам указывает Господь. Отвращаться от греха, прилепляться к добру, учиться добродетели, чтобы достигнуть жизни вечной. Тогда ноша Креста будет для нас легкой и радостной».

Сам день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, 27 сентября – отмечен строгим постом. Святой крест будет открыт для поклонения в храмах до отдания праздника, четвертого октября.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

в этот день во всех православных храмах выносят из алтаря на середину церкви крест, и прихожане с песнопением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим» совершают земной поклон.

В Челябинской епархии свой престольный праздник отмечают два Кресто-Воздвиженских храма: в городе Бакал Саткинского района и в селе Сыростан (Миасс, Челябинская область).