Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских

В ночь с первого на второе мая на территории городов и населенных пунктов Челябинской области состоялось 130 православных службы в церквях и храмах. В них приняли участие порядка 30 тысяч человек. Стражами порядка было организовано комплексное обследование объектов и прилегающей к ним территории с целью установления их безопасности к проведению пасхальных служб.

В охране общественного порядка в период празднования Пасхи были задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, частных охранных предприятий и казачества. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции организуют распорядительно-регулировочные действия.

Нарушений общественного порядка допущено не было.