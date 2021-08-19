Предложения челябинцев войдут в стратегию развития велоинфраструктуры города

Предложения жителей Челябинска по улучшению качества городской среды для любителей крутить педали войдут в стратегию развития велоинфраструктуры южноуральской столицы.

Об этом сообщили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию, отметив, что за месяц челябинцы оставили на велокарте 119 предложений и 825 комментариев.

«Несколько человек провели хороший анализ и прислали его вместе с картами желаемых веломаршрутов - это как раз то, что нужно!» - отметили в управлении, призвав присылать еще больше пожеланий по веломаршрутам через кнопку «Предложить идею».

Также специалисты данного подразделения мэрии Челябинска подчеркнули, что горожане давно готовы использовать велосипед как альтернативу другому транспорту и проезжать на нём на большие расстояния, но отсутствие безбарьерной среды и велоинфраструктуры мешает этому процессу. Самая частая просьба - создать велопешеходную связь между районами и плотную велоинфраструктуру в каждом из них.

«Болевые точки велосипедистов: передвижение от ЧМЗ по Свердловскому проспекту до Комсомольского проспекта, из Чурилово в центр, из Ленинского района в центр через Копейское шоссе и между городским бором и северо-западом. Люди также хотят безопасно ездить из Копейска в Челябинск, передвигаться по паркам и лесным массивам (ПКиО, Челябинский городской бор, Каштакский бор, Сад Победы и т.д.)», - рассказали в управлении архитектуры.

По словам специалистов, большинство предложений - это точечные решения по улучшению городской среды: сужение дорожных полос, возвращение пешеходных переходов, размещение велодорожек и занижения бордюрного камня.