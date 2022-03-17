Челябинцев приглашают к знакомству с будущими городскими веломаршрутами

Жителей Челябинска приглашают к знакомству с картой веломаршрутов, которую разработала команда бюро «OTS Lab».

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию областного центра, проектировщики бюро провели комплексный анализ Челябинска и разработали десятилетний план развития его велосипедной инфраструктуры.

«Эта карта - результат обработки ваших предложений и замечаний от администрации города. Она входит в стратегию развития велоинфраструктуры Челябинска, в которой также будет план будущего развития велосреды после десятилетнего периода. Если у вас есть вопросы к разработчикам карты, то можете задать их через форму на сайте вело74.рф», - сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Ранее разработчики провели опрос челябинцев по велосипедной теме, который показал, что подавляющее большинство горожан считают необходимым развивать велосипедную инфраструктуру в столице Южного Урала.