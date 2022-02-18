Жителей Челябинска приглашают к обсуждению первого варианта карты веломаршрутов

Жителей Челябинска и пригородов приглашают на сессию соучаствующего проектирования, которая проходит в рамках разработки стратегии развития велосипедного движения южноуральской столицы.

Событие состоится в час дня 26-го февраля по адресу: проспект Ленина, 41-А. Участникам представится возможность не только познакомиться с первым вариантом карты городских веломаршрутов, но и высказать свое мнение, дав обратную связь проектировщикам.

«Уважаемые челябинцы! Никто не знает город лучше, чем его жители. Наша цель – совместно со всеми заинтересованными лицами создать оптимальную велосипедную инфраструктуру в Челябинске. Поэтому нам особенно важно вовлечь вас в разработку», - отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию областного центра.

На встрече специалисты расскажут о стратегии и сроках ее реализации, а также устроят гостям мини-лекцию о велосипеде как средстве передвижения по городу.

«Мы ответим на самые популярные и волнующие вопросы о развитии велосипедного движения. Далее участники поделятся на группы, и им будет предложено обсудить карту веломаршрутов и мест хранения велосипедов. Итогом встречи станет совместная презентация групповой работы. Все выводы будут зафиксированы и учтены в финальной версии

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