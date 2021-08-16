Проект велоинфраструктуры Челябинска разработают к концу 2021 года

Управление архитектуры Челябинска ведет разработку стратегии велоинфраструктуры города. Ее проект будет готов уже к концу 2021 года.

Об этом заявил сегодня, 16 августа, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы активно принимали участие в разработке стратегии велоинфраструктуры города в рамках проекта «Велосреда Челябинска». На сегодняшний день сбор предложений и мнений завершен. Всего было опубликовано более 200 обращений.

До конца текущей недели Управление подготовит техническое задание на разработку комплексного проекта. Его планируют закончить до конца 2021 года.

«Хочется отметить, что развитие велодвижения и велоинфраструктуры может стать важным элементом градостроительной политики нашего города, ориентированной на создание комфортной городской среды», - отметил Павел Крутолапов.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проехался по городу на велосипеде и отметил ряд недостатков, среди которых малое количество велодорожек и велопарковок. По итогам поездки Алексей Текслер поручил властям Челябинска проработать муниципальную программу по развитию велосети. Губернатор рекомендовал посоветоваться с жителями по этому вопросу. Результатом поручений и стал проект «Велосреда Челябинска».