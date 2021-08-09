Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус

В составе группы альпинистов восхождение на Эльбрус - самую высокую гору России и Европы - совершили представители Челябинской и Екатеринбургской епархий.

Восхождение состоялось по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.



В составе группы православных альпинистов на гору поднимались руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Ярослав Иванов, клирик храма Иоанна Воина иерей Дионисий Кадомцев.



При восхождении участникам команды пришлось жить в спартанских условиях, переносить тяжёлые физические испытания, учиться пользоваться ледорубами, «кошками», управлять снегоходами. Но в минувшую субботу, седьмого августа, Эльбрус был покорён.