Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии

Представители военного комиссариата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии - выпускниками государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева, подлежащими призыву в российскую армию в весеннюю кампанию этого года.

Встреча, которую провел начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата подполковник Сергей Варламов, состоялась в стенах этого учебного заведения девятого июня.

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В мероприятии принимали участие заместитель начальника данного отдела военного комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин, директор техникума Евгений Валахов, руководитель центра подготовки персонала ПАО «ЧТПЗ» Владимир Шаповал и руководитель ВПК «Высота» Сергей Деев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, целью встречи являлась организация совместной работы учебного заведения с ЧТПЗ и военным комиссариатом в рамках военно-патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни, подготовки юношей к несению военной службы.

В ходе встречи выпускников ознакомили с правилами призыва на военную службу, с информацией о Вооруженных силах Российской Федерации.

Представители ПАО «ЧТПЗ» выступили с напутственными словами, подчеркнув, что после службы возмужавших ребят будут ждать на предприятии.

Выпускник техникума Иван Аданичкин, уже отслуживший в рядах российской армии и устроившийся на работу на ЧТПЗ, рассказал о службе, о том, как нелегко было привыкать жизни по распорядку и как со временем все наладилось, а также о необходимости ответственно относиться к армейской службе, соблюдать воинскую дисциплину.

По словам бывшего студента, в армии нет слова «Я» - есть коллектив, являющийся единым целым.

После торжественной встречи гостям показали выступление студентов техникума, занимающихся в военно-патриотическом клубе «Высота» (клуб действует при данном образовательном учреждении).