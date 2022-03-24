24.03.2022
Великобритания расширила санкции против России: в чёрном списке Альфа-банк, РЖД и Герман Греф
24.03.2022
МВД отменило плановые проверки бизнеса
24.03.2022
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
24.03.2022
Преподаватель географии из колонии Копейска признана «Учителем года»
24.03.2022
В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль
24.03.2022
Карталинец продавал подделки под видом царских монет
Преподаватель географии из колонии Копейска признана «Учителем года»
17.03.2022
Телефонная террористка из Челябинска раскаялась, но получила реальный срок
11.03.2022
Челябинская область отметит День работника уголовно-исполнительной системы
17.02.2022
Бывшего начальника колонии Копейска оставили на свободе
28.01.2022
С осужденных, отбывающих срок в Челябинской области, сложно взыскать долги
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022