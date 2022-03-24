Преподаватель географии из колонии Копейска признана «Учителем года»

Подведены итоги конкурса «Учитель года» среди учителей школ исправительных учреждений Южного Урала. Лучшим педагогом признана Татьяна Ронжина – учитель географии школы № 21 ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск).

Конкурс «Учитель года» среди школ исправительных учреждений региона проводится с 2009 года. Традиционно он проводится в несколько этапов. Первый тур – отборочный. Педагогический совет общеобразовательных учреждений на местах отбирает лучших для участия во втором туре, который проходит на базе одного из исправительных учреждений региона.

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Финальным этапом конкурса стали открытые уроки по литературе, географии, физике, биологии, обществознанию, где участники продемонстрировали свои педагогические навыки, опыт и умение применить спектр образовательных методик, включающий творческий поиск, инновационные технологии, креатив.



В 2022 году на почетное звание «Учитель года» претендовали шесть педагогов из Челябинска (ИК-4 и ИК-8), Копейска (ИК-15), Златоуста (ИК-25), Кыштыма (ИК-10) и Бакала (ЛИУ-9).



Первое место и почетное звание «Учитель года» было единогласно присвоено Татьяне Ронжиной, преподавателю географии общеобразовательной школы № 21 города Копейска. Она с успехом прошла все испытания конкурса.



Свою педагогическую деятельность женщина начала в 1998 году, и уже шесть лет обучает осужденных в школе ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области.



Татьяна Роджина сразу привлекает к себе внимание. Ее отличает доброта, жизнерадостность, открытость, оптимизм и забота о своих учениках. Она считает, что главная награда в ее жизни – это быть Учителем.



В своей педагогической деятельности она старается использовать различные приемы обучения. Например, знакомство с жаркой Африкой учеников школы при ИК-1 включало в себя изучение рациона питания местных жителей континента. За правильные ответы осужденные получали финики и бананы.



Второй в тройке лидеров стала Елена Васильевна Дуткач – учитель физики школы №6 ЛИУ-9 ГУФСИН России по Челябинской области. Преподавательской деятельностью она занимается уже 26 лет. В школе при колонии работает 18 лет.



Третье место по праву заняла Ирина Милицина – учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы № 50 города Челябинска (ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области).

Отметим, в настоящее время на территории исправительных учреждений Челябинской области действуют три школы и 16 учебно-консультационных пунктов. В них преподают более 150 учителей, некоторые из них имеют звания «Заслуженный учитель РФ» и «Отличник народного просвещения».