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Приняты решения по еще семи проблемным домам Челябинской области

Общество
Вчера, 23:42
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области 644 пострадавших дольщика семи проблемных домов смогут получить долгожданные квартиры или выплаты за жилье.

Решение по этим домам принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Четыре проблемных дома в регионе будут достроены, дольщики еще трех долгостроев получат денежные компенсации.

Наблюдательный совет принял решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получат 49 дольщиков.

«На сегодняшний день мы уже приняли решения по 276 домам, это не просто цифры, это более 22 тысяч. дольщиков, которым мы или выдадим компенсации по рыночной стоимости, или ключи от квартир», – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Напомним, губернатор Алексей Текслер проводит постоянную работу на федеральном уровне по решению проблем дольщиков, по каждому проблемному объекту. Он неоднократно обращался к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину и представителям АО «Дом.РФ» с просьбой сократить сроки рассмотрения объектов Челябинской области на наблюдательном совете Фонда. Региональный минстрой работает с Фондом в ежедневном режим.

Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. В 2019 году на решение проблем с долгостроями было предусмотрено более 200 миллионов рублей. В этом году на эти цели планируется направить ещё 537,9 миллиона рублей из областного бюджета.

По закону эти деньги регион должен передать в АО «Дом.РФ» после принятия наблюдательным советом Фонда решения о достройке домов или выплате компенсаций дольщикам. Остальная часть средств выделяется из федерального бюджета.

В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. Строительные работы по нему планируется начать уже в этом году. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 108 семей.

По одному объекту незавершенного строительства - ООО «Жилищно-инвестиционная корпорация» (Миасс). - Наблюдательным советом ППК Фонда уже было одобрено решение о выплате возмещения. В настоящее время 104 гражданина получили выплату.

Кроме того, по двум домам завершается строительство за счет инвесторов (застройщики – ООО «Речелстрой», ООО «Возрождение»); по 7 объектам (застройщики - ООО «Гринфлайт», ООО «Речелстрой») удовлетворение требований участников долевого строительства осуществляется путем замены помещений в строящихся или введенных в эксплуатацию жилых домах; по 3 домам (застройщики – ООО «Строительные Технологии Города», ООО «ПромСитиСтрой») удовлетворение планируется осуществить в рамках процедуры банкротства за счет конкурсной массы застройщика – дольщикам будут выплаты.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
обманутые дольщики
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