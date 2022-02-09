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09.02.2022

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отопление
Общество
09.02.2022 12:48

«УСТЭК-Челябинск» объясняет, кто и как регулирует отопление в городе и в домах жителей

Жители Челябинска регулярно обращаются в теплоснабжающую организацию по вопросам отопления в домах: кому-то из горожан холодно, а кому-то – жарко. В связи с этим специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» решили объяснить челябинцам, как определить, соответствует ли температура в их квартирах нормативным значениям, и куда обращаться, чтобы провести регулировку.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации в Челябинске осуществляется централизованное качественное регулирование (на источниках). Температура на челябинских котельных и ТЭЦ напрямую зависит от погоды, а если быть точнее - от среднесуточной температуры окружающего воздуха. Чем ниже значения «уличного» термометра, тем выше температура теплоносителя. Котельные и ТЭЦ города работают согласно утвержденному температурному графику. Он разработан для Челябинска с учетом климатических условий, согласован с соответствующими профильными службами, обоснован в схеме теплоснабжения и размещен на официальном сайте администрации Челябинска в открытом доступе.

«Задача ТЭЦ и котельных - произвести тепло, максимально эффективно используя топливо. Задача управляющих компаний (УК) и жильцов - рачительно расходовать полученное тепло в доме и в отдельно взятой квартире», - отметили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Специалисты теплоснабжающей организации сообщили также, что средняя температура воздуха первых двух месяцев зимы соответствует климатическим нормативным значениям в регионе. Основное понижение температуры пришлось на последние дни года, а также на январь текущего года, когда столбики термометра опускались до минус 23-28 градусов. Все источники теплоснабжения Челябинска работают в строгом соответствии с температурным графиком. Отклонений в работе котельных и ТЭЦ (в зоне 01 теплоснабжения) в этом отопительном периоде не зафиксировано.

За регулировку отопления в доме отвечает управляющая компания.

«Важно понимать, что теплоснабжающая организация подает теплоноситель в дом, а не в батареи. Стенку дома можно условно назвать границей ответственности между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией. Именно УК отвечает за распределение тепла внутри многоквартирного жилого дома и качественное оказание коммунальных услуг», - подчеркнули в АО «УСТЭК-Челябинск».

В соответствии с техническим состоянием каждого дома и отдельно взятой квартиры провести точное (под субъективные нужды конкретного жителя) регулирование на ТЭЦ и котельных невозможно. Осуществить это может организация, обслуживающая дом, согласно плану мероприятий по энергоэффективному использованию внутридомовых систем. Как правило, это делается вручную, но при желании собственников процесс можно автоматизировать.

Причины «холодных» или «жарких» квартир могут быть как объективными, так и субъективными.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 2022 года №2 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597–20», температура в жилых помещениях должна соответствовать значениям от +21 до +23 (нормативное отклонение от +20 до + 24), ванных и туалетных комнатах - от +19 до +21 (нормативное отклонение - от +18 до +26).

«Если в вашей квартире значения термометра стремятся к более высоким или низким значениям, необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, с просьбой провести регулировку, а при необходимости осуществить замеры соответствующим измерительным прибором, с соблюдением всех необходимых параметров (на расстоянии полтора метра от батареи, на высоте один метр, в наибольшей комнате и пр.)», - пояснили в теплоснабжающей организации.

По итогам проверки будет составлен акт, на основании которого специалисты УК произведут разбор причин пониженных или повышенных температур в квартире. Если отклонения в значениях связаны с некорректной работой внутридомового оборудования, заниматься регулировкой и устранением неисправностей будет управляющая компания; если с отклонениями на внешней стенке дома - ресурсоснабжающая организация; если с неисправностью батареи или некорректным ее использованием (радиаторы «зашиты» коробами, заставлены мебелью) - собственник.

К субъективным причинам можно отнести сугубо личное ощущение температурного режима. Люди делятся на два типа: тех, кому всегда холодно, даже если за окном тепло, и тех, кому постоянно жарко. Такие доводы не могут быть взяты во внимание - только официально зафиксированные факты.

 

 

АО
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Аукцион по продаже недостроя в Металлургическом районе Челябинска оказался сорван

07.02.2022 13:06

Достраивать проблемный жилой дом в Копейске будет компания «Связь Строй Сервис»

07.02.2022 12:16

Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России

07.02.2022 12:14

Сайт готов: Павел Крутолапов пригласил челябинцев к опросу по велосипедной теме

07.02.2022 12:06

Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов

07.02.2022 11:52

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад

07.02.2022 11:47

Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной

07.02.2022 11:42

Котова озаботилась отловом бездомных животных

07.02.2022 11:32

Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов

07.02.2022 11:12

Полетаевский полигон заявил о скором сокращении объемов захоронения мусора

07.02.2022 10:54

В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?

07.02.2022 10:48

Мишустин распорядился выделить Челябинской области сто миллионов рублей на строительство «умных» спортплощадок

07.02.2022 10:37

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

07.02.2022 10:23

Челябинские общественники добились замены лип на Комсомольском проспекте

07.02.2022 10:02

В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия

07.02.2022 09:45

В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени

07.02.2022 09:32

Понедельник в Челябинской области будет облачным и практически безветренным

06.02.2022 01:15

В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка

06.02.2022 00:52

В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска

05.02.2022 16:39

Коронавирус установил в Челябинской области новый антирекорд

05.02.2022 16:10

Прокуратура Челябинской области: 88 лет на страже закона

05.02.2022 15:54

Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки в Зауральском

05.02.2022 15:13

Уникальное старинное здание в Кыштыме отреставрируют с целью воссоздания его градостроительного статуса

05.02.2022 13:51

Алексей Текслер болеет за южноуральских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине

05.02.2022 13:37

СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе

05.02.2022 13:28

Сомнолог Руслан Исаев: Хроническая бессонница увеличивает риск развития Альцгеймера