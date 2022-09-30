30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
30.09.2022
Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата
30.09.2022
Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»
30.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной
30.09.2022
Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев
30.09.2022
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
09.09.2020
Челябинец заплатил штраф за попытку дачи взятки полицейскому после вмешательства судебных приставов
27.03.2019
Судебные приставы Трехгорного помогли отцу вернуть сына
04.02.2019
В Челябинской области родительское наследство рассорило кровных родственников
26.12.2018
Юлия Третьякова: Чтобы не испортить новогодние праздники, проверьте, нет ли вас в стоп-листе судебных приставов
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022