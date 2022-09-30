Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов приостанавливает все исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию россиян. Но для этого таким должникам нужно написать заявление в ведомство.

В соответствии с частью второй статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

«Во всех подразделениях судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области в настоящее время организовано взаимодействие с военкоматами. Со стороны регионального управления обеспечивается максимальное содействие решению вопросов о приостановлении исполнительных производств, в том числе, проводится работа с призываемыми гражданами непосредственно в военкоматах», - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Подача заявлений о приостановлении исполнительных производств также возможна следующими способами:

– обращение с заявлением о приостановлении исполнительного производства непосредственно в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство;

– подача заявлений о приостановлении исполнительного производства через Госуслуги.

Родственники призванных военнослужащих могут получить консультации по вопросам приостановления исполнительных производств в отношении своих родных по телефону Центра информирования граждан: (351) 255-34-14.

Памятка для призываемых граждан и образец заявления о приостановлении исполнительного производства размещены на официальном сайте в разделе «Обращения».