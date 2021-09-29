29.09.2021
ВТБ Private Banking и Mastercard открыли для VIP-клиентов ВТБ закрытый клуб привилегий
29.09.2021
Процесс по делу о вымогательстве у челябинского бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов близится к завершению
29.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября
29.09.2021
В Магнитогорске школьники продолжат питаться льготно
29.09.2021
В Магнитогорске усиливается муниципальный контроль
29.09.2021
В Челябинской области снизят налоговую нагрузку на часть жителей и предпринимателей
Процесс по делу о вымогательстве у челябинского бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов близится к завершению
19.08.2020
Суд оставил на свободе бывшего судебного пристава, который вымогал у бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов рублей
05.08.2020
Дело судебного пристава, который пытался «развести» Артура Никитина на 25 миллионов рублей, передано в суд
30.03.2016
Родная земля не отпускает Артура Никитина: власти Челябинска пытаются взыскать с бизнесмена 66 миллионов за аренду
12.05.2015
В Челябинске откроется пятый в городе автовокзал - у ТК «Синегорье»
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021