Процесс по делу о вымогательстве у челябинского бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов близится к завершению

В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении экс-сотрудника регионального полицейского главка Алексея Журавлева, покушавшегося на хищение денежных средств учредителя коммерческой организации ООО «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина.

Подсудимый, осведомленный о расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов учредителем ООО «Стройсвязьурал 1», покушался на хищение не менее 25 миллионов рублей под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела путем передачи денежных средств неустановленным должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов Челябинской области.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, действуя во исполнение ранее достигнутых договоренностей, потерпевший передал часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 19 августа Центральный районный суд Челябинска вынес приговор подельнику Журавлева, бывшему судебному приставу Дмитрию Дубынину, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Суд оставил Дубынина на свободе. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.