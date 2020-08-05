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Дело судебного пристава, который пытался «развести» Артура Никитина на 25 миллионов рублей, передано в суд

Происшествия
Сегодня, 16:55
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в суд передано дело в отношении бывшего судебного пристава Дмитрия Дубынина, который требовал 25 миллионов у бизнесмена Артура Никитина. Его соучастником был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев.

В прокуратуре Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего судебного пристава Челябинской области Дмитрия Дубынина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастником в 2019 году совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих руководителю коммерческой организации. Будучи осведомленным о возбужденном и расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов организацией, учредителем которой является потерпевший, обвиняемый предложил за сумму в 25 миллионов рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела путем передачи денег неустановленным должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во исполнение достигнутых договоренностей потерпевший передал обвиняемому часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей, предполагаемых к передаче неустановленным должностным лицам правоохранительных органов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ, в пресс-службе судебных приставов, Дмитрий Дубынин был уволен еще в 2007 году.

Также известно, что его соучастником был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев. Уголовное дело в отношении него пока расследуется.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
судебные приставы
Артур Никитин
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