Дело судебного пристава, который пытался «развести» Артура Никитина на 25 миллионов рублей, передано в суд

В Челябинске в суд передано дело в отношении бывшего судебного пристава Дмитрия Дубынина, который требовал 25 миллионов у бизнесмена Артура Никитина. Его соучастником был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев.

В прокуратуре Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего судебного пристава Челябинской области Дмитрия Дубынина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«По версии следствия, обвиняемый совместно с соучастником в 2019 году совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих руководителю коммерческой организации. Будучи осведомленным о возбужденном и расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов организацией, учредителем которой является потерпевший, обвиняемый предложил за сумму в 25 миллионов рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела путем передачи денег неустановленным должностным лицам из числа сотрудников правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во исполнение достигнутых договоренностей потерпевший передал обвиняемому часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей, предполагаемых к передаче неустановленным должностным лицам правоохранительных органов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ, в пресс-службе судебных приставов, Дмитрий Дубынин был уволен еще в 2007 году.

Также известно, что его соучастником был экс-сотрудник регионального полицейского главка Алексей Журавлев. Уголовное дело в отношении него пока расследуется.