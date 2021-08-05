Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

В связи с сохраняющимися высокими температурами воздуха в Челябинской области продлено ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, по состоянию на 14 часов в Челябинске было плюс 33 градуса. При этом влажность всего 25% и ветер слабый (2-3 метра в секунду).

Во второй половине дня воздух в южных районах прогреется до плюс 36-37 градусов.

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Так, в Челябинской области ограничения будут действовать на участке с 16 по 146 километры трассы А-310 «Челябинск – Троицк», на участке с 1549 по 1871 километр М-5 «Урал», на участке 11-130 километр М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург и на участке с 13 по 55 километр трассы Р-254 «Иртыш».

В Курганской области на участке со 125 по 356 километры трассы Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и участке с 55 по 450 километры трассы Р-254 «Иртыш, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень).

Ограничение будет действовать с 12 до 18 часов (местное время) пятого августа.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Напомним, накануне были введены ограничения на движения большегрузов по региональным дорогам в Челябинской области. Они действуют по шестое августа.