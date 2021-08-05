05.08.2021
Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения
05.08.2021
Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района
05.08.2021
Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео
05.08.2021
Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая
05.08.2021
Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
05.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
03.08.2021
Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
02.08.2021
Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021