Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве

Высокотехнологичные разработки Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) и обществ Группы ПАО «ММК» отмечены наградами на 28-й международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2022» в Москве.

В этом году совместный проект ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИ Чермет имени Бардина» и компании «Уралтрубпром» удостоен золотой медали «за разработку и внедрение сквозной технологии производства полосового проката и электросварных труб класса прочности К52, стойких против разрушения в H2S- и CO2-содержащих средах». А разработка ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков», МГТУ имени Носова и НПО «ЦНИИТМАШ» завоевала серебряную медаль лауреата выставки за комплекс работ по диверсификации производства ЗАО «МЗПВ».

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», у которого на выставке был отдельный стенд, получил сразу несколько наград. Золотой медалью отмечены производящиеся в рамках импортозамещения болты М16х35 по ГОСТ 7798, серебряной медали – стальная проволока для изготовления механических пружин, эксплуатируемых в статическом и динамическом режимах, также производящаяся в рамках импортозамещения EN10270-1:2011.

Коллектив «ММК-МЕТИЗ» также получил дипломы лауреата за освоение производства сварочной проволоки - омедненной и без покрытия, предназначенной для сварки труб больших диаметров, и за разработанную совместно с ФГУП «ЦНИИ Чермет имени Бардина» сквозную технологию производства методом холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных изделий из специальных легированных сталей для автомобилестроения.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в заключительный день выставки ММК получил диплом лауреата и кубок в номинации «За лучшую экспозицию»: организаторы «Металл-Экспо-2022» отметили оригинальное оформление и информационную насыщенность стенда Магнитки.